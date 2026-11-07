Ruhsatlı silahlara çelik kasa zorunluluğu geliyor!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği güvenli alanlarda muhafaza edilmesi için çelik kasa zorunluluğu getirilmesinin planlandığını açıkladı. Silahların çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakılması durumunda ise 3 yıla kadar hapis cezası gündemde.

Türkiye’de ruhsatlı silah sahiplerini ilgilendiren yeni bir düzenleme hazırlığı gündeme geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesine yönelik yeni uygulamayı açıkladı.

Çocukların evlerde bulunan ateşli silahlara erişmesini önlemeyi amaçlayan düzenleme kapsamında, silah ruhsatı verilecek kişiler için çelik kasa bulundurma şartı getirilmesi planlanıyor.

Ruhsatlı silahlar çelik kasada saklanacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, evlerde bulunan ruhsatlı silahların çocukların ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı güvenli yerlerde muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni düzenlemeyle silah sahiplerinin ruhsatlı silahlarını çelik kasalarda saklamalarının zorunlu hale getirilmesinin hedeflendiğini belirten Çiftçi, Almanya'da da benzer bir uygulamanın bulunduğunu ifade etti.

Silahını açıkta bırakanlara hapis cezası

Bakan Çiftçi'nin açıklamasında dikkat çeken bir diğer konu ise silahların güvenli şekilde saklanmaması halinde uygulanabilecek cezalar oldu.

Özellikle çocukların ateşli silahlara erişmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Çiftçi, silahları çocukların ulaşabileceği şekilde muhafaza eden kişiler için başka bir suç oluşmadığı takdirde 3 yıla yakın hapis cezası öngörüldüğünü belirtti.

3 yıla kadar hapis cezası düzenlemesi yürürlükte

Ateşli silahların çocukların eline geçmesini önlemeye yönelik cezai düzenleme de bulunuyor. İlgili mevzuatta, gerekli dikkat ve özen gösterilmeden muhafaza edilen silahın bir çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olunması halinde, daha ağır bir suç oluşmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Mevcut ruhsat sahipleri için ayrıntılar bekleniyor

Bakan Çiftçi'nin açıklamasında çelik kasa zorunluluğunun planlandığı belirtilirken, düzenlemenin hangi tarihte yürürlüğe gireceği henüz açıklanmadı.

Mevcut ruhsat sahiplerinin de zorunluluk kapsamında nasıl değerlendirileceği, kasalarda aranacak teknik özellikler ve uygulamanın geçiş süreci gibi ayrıntıların hazırlanacak düzenlemeyle netleşmesi bekleniyor.

Yeni uygulamayla evlerde bulunan ruhsatlı silahların daha güvenli şekilde muhafaza edilmesi ve özellikle çocukların silahlara erişmesinden kaynaklanabilecek kazaların önlenmesi hedefleniyor.