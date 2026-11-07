Motorine 5,47 TL indirim bekleniyor! Isparta'da fiyat düşecek

Motorine 5,47 TL indirim bekleniyor! Isparta'da fiyat düşecek
ISPARTA
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Motorine 5,47 TL indirim bekleniyor! Isparta'da fiyat düşecek

Benzine gelen indirimin ardından motorin kullanıcılarını sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 7 Kasım gece yarısından itibaren 5 lira 47 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirimin gerçekleşmesi halinde Isparta'da motorinin litre fiyatı 97 lira seviyesine gerileyecek.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürerken, motorin kullanan araç sahipleri için yeni bir indirim beklentisi gündeme geldi. Benzin fiyatlarında yapılan indirimin ardından bu kez motorin grubunda önemli bir düşüş öngörülüyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 5 lira 47 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Son dakika bir değişiklik yaşanmaması halinde indirimin 7 Kasım Cumartesi gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Isparta'da motorin 97,33 TL'ye gerileyebilir

6 Kasım 2026 itibarıyla Isparta'da motorinin litre fiyatı dağıtım şirketlerine göre yaklaşık 102,80-102,90 TL seviyesinde bulunuyor.

Beklenen 5,47 TL'lik indirimin uygulanması halinde motorinin litre fiyatının yaklaşık 97,33 TL'ye düşmesi bekleniyor. Böylece motorin fiyatı yeniden 100 liranın altına gerilemiş olacak.

Isparta'da beklenen akaryakıt fiyatları

Yakıt türüMevcut fiyatTahmini fiyat
Benzin76,70 TL76,70 TL
Motorin102,80 TL97,33 TL
LPG50,80 TL50,80 TL

Depo dolduracaklar indirimi bekliyor

Motorine beklenen indirimin özellikle dizel araç kullanan vatandaşların yakıt giderlerini azaltması bekleniyor. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte araç sahipleri yeni fiyatlar üzerinden yakıt alabilecek.

Ancak nihai pompa fiyatları dağıtım şirketlerine ve akaryakıt istasyonlarına göre farklılık gösterebilir. İndirim tutarı ve yürürlük zamanı konusunda resmi ve kesinleşmiş duyuru bekleniyor.

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