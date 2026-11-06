SDÜ’lü profesör dünya sıralamasında ilk 300’e girdi!

SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Genç, Scholarly Index 2026’da Kültürel ve Sosyopolitik Çalışmalar alanında 240’ıncı, Tarih ve Kültürel Miras alanında 272’nci oldu.

SDÜ’lü profesör dünya sıralamasında ilk 300’e girdi!
ISPARTA
G.Tarihi: 05.11.2026 20:24
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SDÜ’lü Prof. Dr. Mustafa Genç dünya sıralamasında ilk 300’de!

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Genç, Scholarly Index 2026 küresel akademik değerlendirmesinde iki farklı alanda ilk 300 akademisyen arasına girdi. Genç, Kültürel ve Sosyopolitik Çalışmalar alanında dünyada 240’ıncı, Tarih ve Kültürel Miras alanında ise 272’nci sırada yer aldı.

Isparta’nın akademik alandaki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Genç, Scholarly Index 2026 sonuçlarına göre uluslararası akademik sıralamada önemli dereceler elde etti.

Paylaşılan küresel araştırma sonuçlarına göre Prof. Dr. Mustafa Genç, Kültürel ve Sosyopolitik Çalışmalar alanında tüm zamanları kapsayan değerlendirmede dünya genelinde 240’ıncı sıraya yerleşti.

Genç, 2021-2025 dönemindeki bilimsel çalışmaları esas alan Tarih ve Kültürel Miras kategorisinde ise 272’nci sırada gösterildi.

2,31 milyon akademisyenin profili değerlendirildi

Scholarly Index 2026 kapsamında 20 geniş disiplin, 305 alt alan ve 4 bin 516 odak araştırma konusu üzerinden 2,31 milyon akademisyenin bilimsel profillerinin incelendiği belirtildi.

Prof. Dr. Mustafa Genç'in değerlendirmede toplam 7 farklı konuda yer aldığı bildirildi.

Üç önemli bilimsel keşfe imza attı

Prof. Dr. Mustafa Genç’in akademik çalışmalarında doğal boyama, geleneksel dokuma teknikleri ve kültürel miras araştırmaları öne çıkıyor. Genç’in özellikle üç çalışması bilim dünyasına kazandırdığı yeniliklerle dikkat çekiyor.

Yeni bir boya böceği türünün özelliğini ortaya çıkardı

Doğal boyamacılık alanında yürüttüğü araştırmalar sonucunda Genç, kökboyama çalışmalarında kullanılabilecek yeni bir böcek türünün boyama özelliğini ortaya koydu. Çalışmanın, doğal boyamada kullanılan kırmızı renk kaynaklarına ilişkin bilimsel literatüre katkı sunduğu ve Şubat 2024’te Textile Research Journal’da yayımlandığı belirtildi.

Türkiye’de Roma moru üzerine çalışma gerçekleştirdi

Genç, deniz salyangozlarından elde edilen Roma moru renginin tekstilde kullanımına yönelik bir boyama reçetesi geliştirdi. Bu çalışmayla Türkiye’de söz konusu boyama yöntemini uygulayan ilk akademisyen olduğunu ifade etti.

Geleneksel dokumada siyah dökülmesi sorununa çözüm: Genç Siyahı

Geleneksel el dokumalarında siyah rengin zamanla ipliklerden dökülmesine ve aşınmaya yol açması sorununa yönelik yeni bir yöntem geliştiren Genç, çalışmasına “Genç Siyahı” adını verdi.

Araştırma, 2026 yılında Art-e Sanat Dergisi’nde yayımlandı. Çalışmanın bilimsel künyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi DergiPark sayfasında da yer aldı.

Uluslararası projelerde de görev alıyor

Prof. Dr. Mustafa Genç’in çalışmaları yalnızca akademik yayınlarla sınırlı kalmıyor. Yûnus Emre Enstitüsü, Millî Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitüleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kültürel miras çalışmalarına da katkı sağlıyor.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras çalışmaları kapsamında yürütülen uluslararası süreçlerde de görev alan Genç, geleneksel dokuma ve kökboyama kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Isparta’nın kültürel mirasına da katkı sağladı

Prof. Dr. Mustafa Genç, SDÜ tarafından 2017 yılında başlatılan “Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Tespiti Projesi”nin yürütücülüğünü ve koordinatörlüğünü üstlendi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, SDÜ 2022 Yılı Toplumsal Katkı Ödülü’ne layık görüldü. Genç ve ekibi, Isparta’daki eğitim kurumlarında öğrencilere yönelik deneysel ve etkileşimli kökboyama atölyeleri de düzenledi.

TRT Belgesel, TRT 2, TRT Haber ve farklı uluslararası televizyon kanallarında yayımlanan belgesel çalışmalarıyla da tanınan Genç, Anadolu’nun doğal boyar bitkileri ve geleneksel üretim kültürü üzerine araştırmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Mustafa Genç’in Scholarly Index 2026 değerlendirmesinde elde ettiği dereceler, SDÜ’nün akademik çalışmalarının uluslararası alandaki görünürlüğü açısından da dikkat çekici bir gelişme oldu.

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