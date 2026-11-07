Isparta-Antalya Yolunda COP31 Tedbiri! Alternatif Güzergâhlar Açıklandı

10-12 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi nedeniyle kent genelinde trafik ve güvenlik önlemleri uygulanacak. Antalya Valiliği, Isparta’dan Antalya Havalimanı, Lara, Kemer ve Alanya yönüne gidecek sürücüler için alternatif güzergâhları duyurdu. Ağır tonajlı araçlara ise D-400 kara yolunda saat kısıtlaması getirildi.

Antalya, 10-11-12 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında kentte uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirleri nedeniyle bazı güzergâhlarda ulaşım düzenlemesine gidilecek.

Antalya Valiliği tarafından yapılan duyuruda, özellikle Isparta yönünden Antalya’ya seyahat edecek sürücüler için alternatif ulaşım güzergâhları paylaşıldı. Antalya Havalimanı, Lara, Muratpaşa, Kemer ve Alanya’ya gidecek vatandaşların belirtilen rotaları kullanmaları istendi.

Isparta’dan Antalya Havalimanı’na gidecekler dikkat!

Isparta’dan Antalya Havalimanı’na ulaşmak isteyen sürücüler için önerilen güzergâh şu şekilde:

D-685 Isparta Yolu üzerinden Antalya yönüne ilerlenmesi,

Kuzey Çevre Yolu Kavşağı’ndan Döşemealtı yönüne dönülmesi,

Kirişçiler Kavşağı ve Hamzataş Bulvarı’nın takip edilmesi,

Varsak Süleyman Demirel Bulvarı ve Yeşilırmak Caddesi üzerinden devam edilmesi,

Düden Kavşağı, Gazi Bulvarı ve Serik Caddesi güzergâhının kullanılması,

Pınarlı Kavşağı yan yolundan Lara Caddesi’ne girilmesi,

Korupark Kavşağı’ndan sağa dönülerek havalimanına ulaşılması.

Lara ve Muratpaşa’ya ulaşım nasıl sağlanacak?

Isparta’dan Lara ve Muratpaşa yönüne gidecek sürücülerin de Varsak güzergâhını kullanmaları önerildi.

Buna göre D-685 Isparta Yolu üzerinden gelen araçlar, Kuzey Çevre Yolu Kavşağı’ndan Döşemealtı yönüne ayrılacak. Kirişçiler Mahallesi ve Hamzataş Bulvarı üzerinden Varsak Süleyman Demirel Bulvarı’na, ardından Yeşilırmak Caddesi’ne bağlanılacak.

Düden Kavşağı alt geçidinden geçilerek Muratpaşa ve Lara istikametine ulaşılabilecek.

Kemer’e gidecek sürücüler için alternatif rota

Isparta’dan Kemer’e seyahat edecek vatandaşlar için önerilen güzergâh ise şöyle açıklandı:

D-685 Isparta Karayolu,

Kuzey Çevre Yolu bağlantısı,

D-650 Burdur Karayolu,

Kepezbaşı Kavşağı,

Batı Çevre Yolu,

Konyaaltı Bulvarı üzerinden Kemer istikameti.

Isparta’dan Alanya’ya gidecekler bu yolu kullanacak

Alanya yönüne seyahat edecek sürücüler için de alternatif güzergâh belirlendi.

Isparta D-685 Karayolu üzerinden gelen araçlar, Kayadibi katılımından Kayadibi Mahallesi ve Kırbaş yönüne ilerleyecek. Gökveliler, Dorumlar, Gebiz, Töngüçlü, Tekkeköy, Yanköy ve Çanakçı güzergâhı takip edilecek.

Çandır köy yolu üzerinden D-400 Çandır Kavşağı’na ulaşan sürücüler, buradan sola dönerek D-400 Alanya Karayolu’na bağlanabilecek.

Ağır tonajlı araçlara D-400 kısıtlaması

COP31 kapsamında alınan trafik tedbirleri ağır tonajlı araçları da kapsıyor.

Antalya Valiliği duyurusuna göre kamyon, damperli araçlar ile uzun ve geniş araçların 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde her gün 06.00-22.00 saatleri arasında D-400 Karayolu’nu kullanmamaları gerekiyor.

Bu araçlar için belirtilen saatlerde alternatif güzergâhların kullanılması istenirken, D-400 Karayolu’nun 22.00-06.00 saatleri arasında kullanılabileceği bildirildi.

Sürücülere uyarı: Yola çıkmadan güzergâhınızı planlayın

Yetkililer, COP31 süresince Antalya genelinde yaşanabilecek trafik yoğunluğuna karşı sürücülerin seyahatlerini önceden planlamalarını istedi.

Özellikle Isparta’dan Antalya Havalimanı’na uçuş için gidecek vatandaşların olası gecikmeleri dikkate alarak yola erken çıkmaları, kavşaklardaki yönlendirme levhalarına ve trafik ekiplerinin uyarılarına uymaları önem taşıyor.

10-12 Kasım tarihlerinde Antalya’ya gitmeyi planlayan Ispartalı sürücülerin, yolculuk öncesinde alternatif güzergâhları kontrol etmeleri gerekiyor.