Isparta’da hafta sonu balık keyfinin adresi Kaya Balık!

Isparta Yeni Çarşamba Pazarı'nda hizmet veren Kaya Balık, levrek, çipura, somon ve farklı balık çeşitleriyle hafta sonu sofralarına lezzet katıyor.

Isparta’da hafta sonu balık keyfinin adresi Kaya Balık!
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G.Tarihi: 31.10.2026 19:13
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Isparta’da hafta sonu balık keyfinin adresi Kaya Balık!

Hafta sonu sevdikleriyle güzel bir sofra kurmak isteyen Ispartalılar için balık alışverişinin adresi Kaya Balık! Levrekten çipuraya, somondan farklı deniz ürünlerine kadar çeşitli balık seçenekleriyle hizmet veren işletme, Yeni Çarşamba Pazarı’ndaki tezgâhlarında vatandaşları bekliyor.

Hafta sonu sofralarına denizden gelen lezzet

Hafta sonu yaklaşırken ailece kurulacak sofralar için alışveriş hazırlıkları da başlıyor. Balık severler için birbirinden farklı seçenekler sunan Kaya Balık, Isparta’da taze balık alışverişi yapmak isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri oluyor.

Zengin ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken işletmede levrek, çipura, somon, palamut ve farklı balık çeşitlerini bulmak mümkün. Balık tezgâhlarında sergilenen ürünler arasından damak tadınıza ve sofranızın ihtiyacına uygun seçiminizi yapabilirsiniz.

Sevdiklerinizle paylaşacağınız güzel bir hafta sonu sofrası

Balık, hafta sonu sofralarının sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. İster fırında, ister ızgarada, ister tavada hazırlayın… Doğru balık seçimiyle sevdiklerinize lezzetli bir sofra hazırlayabilirsiniz.

Kaya Balık, farklı balık çeşitlerini bir arada değerlendirmek isteyen vatandaşlara alışveriş kolaylığı sunuyor. Siz de hafta sonu balık alışverişinizi yaparken işletmenin tezgâhlarını ziyaret edebilir, mevcut ürün çeşitleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Kaya Balık nerede? İletişim bilgileri

Isparta Yeni Çarşamba Pazarı'nda bulunan Kaya Balık, balık alışverişi yapmak isteyen vatandaşları bekliyor.

İşletme: Kaya Balık
Adres: Yeni Çarşamba Pazarı, No: 9, Isparta
WhatsApp: 0530 072 21 80
Telefon: 0246 220 20 70
Instagram: @kaya.balik

Hafta sonu sofralarınıza lezzet katmak, sevdiklerinizle güzel bir balık keyfi yaşamak için Kaya Balık'a uğrayın. Kaya Balık… Denizden gelen lezzet, sofranızda buluşsun!

Kaya Balık tan Deniz Lezzetleri

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