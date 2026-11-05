Keçiborlu’da Davet Evi açıldı! Günlüğü 5 bin TL

Keçiborlu’da evlenecek çiftlere davet evi müjdesi

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde yeni evlenecek çiftlere yönelik hazırlanan Davet Evi hizmete açıldı. Modern tasarımıyla dikkat çeken tesisin günlük kullanım bedeli 5 bin TL olarak belirlendi. Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, yeni hizmetin özellikle düğün hazırlığı yapan ailelere alternatif sunacağını söyledi.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan çiftlere yönelik yeni bir hizmet hayata geçirildi. Keçiborlu Belediyesi tarafından hazırlanan Davet Evi, hayatlarını birleştirmeye hazırlanan çiftlerin özel günlerine ev sahipliği yapacak.

Modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken tesisin, düğün ve özel davet organizasyonları için ailelere yeni bir seçenek sunması hedefleniyor.

Günlük kullanım bedeli 5 bin TL

Keçiborlu’da hizmete açılan Davet Evi’nin günlük kullanım bedeli 5 bin TL olarak belirlendi.

Düğün organizasyonlarının ve salon kiralarının aile bütçelerine getirdiği yükün arttığı bir dönemde hayata geçirilen tesisin, evlenecek çiftlere daha ulaşılabilir bir organizasyon alternatifi sunması bekleniyor.

Başkan Parlak projeyi anlattı

Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, KFK Ajans’a özel açıklamalarda bulunarak Davet Evi projesinin hayata geçirilme amacı ve çiftlere sağlayacağı imkânlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İlçede sosyal hizmetlere yönelik yeni bir adım olarak hayata geçirilen Davet Evi’nin, Keçiborlu’da evlilik hazırlığı yapan çiftlerin önemli ihtiyaçlarından birine cevap vermesi amaçlanıyor.

Yeni tesisin özellikle düğün hazırlığındaki ailelere ekonomik ve alternatif bir organizasyon imkânı sunması hedefleniyor.