Yangında Evleri Yanan Yaşlı Çifte Devlet ve Belediye Eli Uzandı: Tandırda Yaşayan Eren Çifti Yeni Yuvasına Kavuşuyor

Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evsiz Bıraktı

Tapu Engeli Aşıldı, Dayanışmayla İnşaat Başladı

"19 Mart 2026 tarihinde Mehmet Eren amcamızın evinde çıkan yangın sonucu bina ağır hasar aldı ve yıkıldı. Evin çok sayıda varisi ve hissedarı bulunduğu için inşaata hemen başlayamadık. Tek tapuyu Mehmet amcamızın üzerine geçirebilmek adına uzun süre çaba harcadık ve hissedarları ikna ettik. Tapu sorunu çözüldükten hemen sonra inşaat çalışmalarımıza başladık."

Belediyelerden ve Kurumlardan Tam Destek

Isparta Belediyesi: Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ’in talimatıyla evin yapımı için gerekli briket, çatı yapımında kullanılacak kereste, kiremit ve pencere/cam malzemeleri temin edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya da malzeme ikmali ve personel desteği sürecini yakından takip etti.

Belediye Başkanı ’in talimatıyla evin yapımı için gerekli briket, çatı yapımında kullanılacak kereste, kiremit ve pencere/cam malzemeleri temin edildi. Belediye Başkan Yardımcısı da malzeme ikmali ve personel desteği sürecini yakından takip etti. Şarkikaraağaç Belediyesi: Belediye Başkanı Ali Göçer , inşaatın temelinden itibaren beton, demir, kepçe ve iş makinesi ile nakliye kamyonu desteği sağladı.

Belediye Başkanı , inşaatın temelinden itibaren beton, demir, kepçe ve iş makinesi ile nakliye kamyonu desteği sağladı. AFAD ve İlçe Jandarma: İl AFAD Müdürlüğü aileye nakdi yardımda bulunurken, İlçe Jandarma Komutanlığı ve yerel yetkililer de sürece katkı sundu.

Eren Çiftinden Gözyaşlarıyla Teşekkür

"Eski evimiz yandı, burada tandırda yaşamaya başladık. İki aydır komşularımızın getirdiği yemeklerle ayakta duruyoruz. Allah hepsinden razı olsun."

"Şarkikaraağaç Belediye Başkanımız Ali Göçer kepçesini, malzemesini gönderdi; ne lazımsa 'ben varım' dedi. Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen arabasıyla kiremidimi, kerestemi, her şeyimi gönderdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Jandarma Komutanlığımıza, komşumuz Sait Aydın’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum, arkam yere gelmez."

İç Dekorasyon ve Tesisat İçin Destek Bekleniyor

Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Göksöğüt köyünde yaşayan Mehmet ve Türkan Eren çiftinin ikamet ettiği iki katlı ahşap evde, 19 Mart 2026 tarihinde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi ve güvenlik gerekçesiyle yıkıldı.Yangının ardından eşyalarını ve evlerini kaybeden yaşlı çift, çaresizlik içinde evlerinin bahçesinde bulunan ve daha önce ekmek pişirmek için kullandıkları tek gözlü tandır alanında yaşamaya başladı. Eren çiftinin yardımına ilk andan itibaren komşuları ve köy halkı koştu.Süreçle ilgili bilgi veren Eren ailesinin komşusu, yangın sonrasında yaşanan hukuki süreci ve dayanışmayı şu sözlerle aktardı:Yeni evin yapımı için Isparta ve ilçe belediyeleri ile resmi kurumlar adeta seferber oldu:Yaşadıkları felaketin ardından uzatılan yardım eliyle moral bulan, duygusal anlar yaşayarak duygularını dile getirdi:Gözyaşlarını tutamayanise devlet yetkililerine ve destek olan herkese teşekkür ederek şunları söyledi:Kaba inşaatı ve çatısı büyük oranda tamamlanan yeni evin kısa sürede oturulabilir hale gelmesi hedefleniyor. Evin tamamlanabilmesi için son olarak elektrik tesisatı, su tesisatı, iç sıva ve dekorasyon malzemelerine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bu eksiklerin de giderilmesiyle birlikte Eren çifti en kısa sürede sıcak yuvalarına kavuşacak.