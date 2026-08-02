Yangında Evleri Yanan Yaşlı Çifte Devlet ve Belediye Eli Uzandı

Yangında Evleri Yanan Yaşlı Çifte Devlet ve Belediye Eli Uzandı
ISPARTA
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Yangında Evleri Yanan Yaşlı Çifte Devlet ve Belediye Eli Uzandı: Tandırda Yaşayan Eren Çifti Yeni Yuvasına Kavuşuyor

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Göksöğüt köyünde çıkan yangında iki katlı evleri kül olan Mehmet ve Türkan Eren çiftine yardım eli uzatıldı. Yanan evlerinin önündeki tandırda yaşam mücadelesi veren yaşlı çift için başlatılan yeni ev inşaatında sona yaklaşılırken; Isparta Belediyesi, Şarkikaraağaç Belediyesi ve AFAD malzeme ile ekipman desteğinde bulundu.

Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evsiz Bıraktı

Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Göksöğüt köyünde yaşayan Mehmet ve Türkan Eren çiftinin ikamet ettiği iki katlı ahşap evde, 19 Mart 2026 tarihinde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi ve güvenlik gerekçesiyle yıkıldı.
Yangının ardından eşyalarını ve evlerini kaybeden yaşlı çift, çaresizlik içinde evlerinin bahçesinde bulunan ve daha önce ekmek pişirmek için kullandıkları tek gözlü tandır alanında yaşamaya başladı. Eren çiftinin yardımına ilk andan itibaren komşuları ve köy halkı koştu.

Tapu Engeli Aşıldı, Dayanışmayla İnşaat Başladı

Süreçle ilgili bilgi veren Eren ailesinin komşusu Hilmi Karadağ, yangın sonrasında yaşanan hukuki süreci ve dayanışmayı şu sözlerle aktardı:
"19 Mart 2026 tarihinde Mehmet Eren amcamızın evinde çıkan yangın sonucu bina ağır hasar aldı ve yıkıldı. Evin çok sayıda varisi ve hissedarı bulunduğu için inşaata hemen başlayamadık. Tek tapuyu Mehmet amcamızın üzerine geçirebilmek adına uzun süre çaba harcadık ve hissedarları ikna ettik. Tapu sorunu çözüldükten hemen sonra inşaat çalışmalarımıza başladık."

Belediyelerden ve Kurumlardan Tam Destek

Yeni evin yapımı için Isparta ve ilçe belediyeleri ile resmi kurumlar adeta seferber oldu:
  • Isparta Belediyesi: Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla evin yapımı için gerekli briket, çatı yapımında kullanılacak kereste, kiremit ve pencere/cam malzemeleri temin edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya da malzeme ikmali ve personel desteği sürecini yakından takip etti.
  • Şarkikaraağaç Belediyesi: Belediye Başkanı Ali Göçer, inşaatın temelinden itibaren beton, demir, kepçe ve iş makinesi ile nakliye kamyonu desteği sağladı.
  • AFAD ve İlçe Jandarma: İl AFAD Müdürlüğü aileye nakdi yardımda bulunurken, İlçe Jandarma Komutanlığı ve yerel yetkililer de sürece katkı sundu.

Eren Çiftinden Gözyaşlarıyla Teşekkür

Yaşadıkları felaketin ardından uzatılan yardım eliyle moral bulan Türkan Eren, duygusal anlar yaşayarak duygularını dile getirdi:
"Eski evimiz yandı, burada tandırda yaşamaya başladık. İki aydır komşularımızın getirdiği yemeklerle ayakta duruyoruz. Allah hepsinden razı olsun."
Gözyaşlarını tutamayan Mehmet Eren ise devlet yetkililerine ve destek olan herkese teşekkür ederek şunları söyledi:
"Şarkikaraağaç Belediye Başkanımız Ali Göçer kepçesini, malzemesini gönderdi; ne lazımsa 'ben varım' dedi. Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen arabasıyla kiremidimi, kerestemi, her şeyimi gönderdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Jandarma Komutanlığımıza, komşumuz Sait Aydın’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum, arkam yere gelmez."

İç Dekorasyon ve Tesisat İçin Destek Bekleniyor

Kaba inşaatı ve çatısı büyük oranda tamamlanan yeni evin kısa sürede oturulabilir hale gelmesi hedefleniyor. Evin tamamlanabilmesi için son olarak elektrik tesisatı, su tesisatı, iç sıva ve dekorasyon malzemelerine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bu eksiklerin de giderilmesiyle birlikte Eren çifti en kısa sürede sıcak yuvalarına kavuşacak.
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