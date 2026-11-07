Yalvaç’ta ücretsiz otobüs seferi kararı değişti!

Yalvaç Belediyesi’nin Isparta seferlerinde ilk hafta ücretsiz ulaşım uygulaması, taşımacılık firmalarının şikâyetleri sonrası sona erdi. Başkan Kodal açıklama yaptı.

Yalvaç’ta ücretsiz otobüs seferi kararı değişti!
ISPARTA
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Yalvaç’ta ücretsiz otobüs seferi kararı değişti!

Yalvaç Belediyesi’nin Yalvaç-Isparta arasında başlattığı ücretsiz ulaşım uygulaması, taşımacılık firmalarının şikâyetlerinin ardından sona erdi. İlk hafta ücretsiz olması planlanan seferlerde uygulama değişikliğine gidilirken Belediye Başkanı Mustafa Kodal, vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen belediye otobüsü seferlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yalvaç Belediyesi tarafından 5 Kasım 2026 tarihinde başlatılan Yalvaç-Isparta ulaşım hizmetinde, ilk hafta ücretsiz olması planlanan uygulama değiştirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Kodal’ın girişimleriyle başlatılan hizmetin, vatandaşlara daha kolay, güvenli ve ekonomik ulaşım imkânı sunması hedefleniyordu.

Günde 18 sefer planlanmıştı

Yalvaç Belediyesi İşletmesi bünyesinde başlatılan ulaşım hizmeti kapsamında Yalvaç ve Isparta yönünde günlük 9’ar sefer olmak üzere toplam 18 sefer düzenlenmesi planlandı.

Vatandaşların yeni hizmetten yararlanabilmesi ve uygulamayı tanıması amacıyla 5-11 Kasım tarihleri arasında ücretsiz ulaşım imkânı sunulacağı duyuruldu.

Taşımacılık firmalarının şikâyetleri gündeme geldi

Ancak ücretsiz ulaşım uygulaması kısa sürede tartışma konusu oldu. Aynı güzergâhta faaliyet gösteren taşımacılık firmalarının şikâyetlerinin ardından belediyenin uygulamasında değişikliğe gidildi.

Edinilen bilgilere göre şikâyetler üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından belediyeye yönelik işlem gerçekleştirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından bir hafta sürmesi planlanan ücretsiz taşıma uygulaması sona erdi.

Başkan Kodal’dan açıklama

Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, yaşanan gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, ücretsiz taşıma uygulamasının şikâyetler nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

Kodal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Halke hizmete tahammül edemeyen çevrelerin şikâyetiyle ücretsiz taşıma uygulamamızı iptal etmek zorunda kaldık. Ancak vatandaşımıza hizmet etmekten vazgeçmeyeceğiz.”

Başkan Kodal’ın açıklamasıyla birlikte belediyenin ulaşım hizmetini sürdürme konusundaki kararlılığı da vurgulanmış oldu.

Yalvaç ile Isparta arasında başlatılan belediye otobüsü seferlerinin devamına ilişkin uygulama ve ücretlendirme detayları ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

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