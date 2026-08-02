Isparta’da Otluk Alanda Korkutan Yangın: Demiryolu Alevlere Barikat Oldu!

Rüzgar Alevleri Hızla Yaydı

Besihane Sahipleri İş Makineleriyle Müdahale Etti

Demiryolu Alevlerin İlerlemesini Engelledi

Öne Çıkan Detaylar

Olay Yeri: Isparta / Akkent Mahallesi - Çünür Mahallesi arası (Bozanönü Köyü Yolu)

Isparta / Akkent Mahallesi - Çünür Mahallesi arası (Bozanönü Köyü Yolu) Müdahale Edenler: İtfaiye ekipleri, kepçe ve traktörleriyle bölgedeki besihane işletmecileri

İtfaiye ekipleri, kepçe ve traktörleriyle bölgedeki besihane işletmecileri Kritik Unsur: Bölgedeki demiryolu hattı alevlerin yayılmasını önleyen bir barikat işlevi gördü.

Bölgedeki demiryolu hattı alevlerin yayılmasını önleyen bir barikat işlevi gördü. Son Durum: Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları tamamlandı.

Olay, Akkent Mahallesi ile Çünür Mahallesi arasındakiüzerinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da şiddetini artırmasıyla kısa sürede geniş bir alana yayılarak çevrede tedirginlik yarattı.Alevlerin yükseldiğini fark eden bölgedeki besihane sahipleri, durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler adrese sevk edilirken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla seferber oldu. Besihane sahipleri kepçe ve traktörleriyle yangının etrafını çevirip alevlerin tesislerine sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf etti.Yangın bölgesinden geçen, alevlerin ilerleyişini keserek adeta doğal bir barikat görevi gördü. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların ortaklaşa yürüttüğü etkili müdahale sonucu yangın daha fazla genişlemeden ve yapılara zarar vermeden kontrol altına alınarak söndürüldü.