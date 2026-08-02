Isparta’da Otluk Alanda Korkutan Yangın: Demiryolu Alevlere Barikat Oldu!Isparta'da Akkent Mahallesi ile Çünür Mahallesi arasında yer alan Bozanönü Köyü yolundaki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki besihane sahiplerinin kepçe ve traktörlerle müdahale ettiği yangın, bölgedeki demiryolunun alevlere barikat olması ve ekiplerin hızlı çalışması sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.
Rüzgar Alevleri Hızla Yaydı
Olay, Akkent Mahallesi ile Çünür Mahallesi arasındaki Bozanönü Köyü yolu
üzerinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da şiddetini artırmasıyla kısa sürede geniş bir alana yayılarak çevrede tedirginlik yarattı.
Besihane Sahipleri İş Makineleriyle Müdahale Etti
Alevlerin yükseldiğini fark eden bölgedeki besihane sahipleri, durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler adrese sevk edilirken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla seferber oldu. Besihane sahipleri kepçe ve traktörleriyle yangının etrafını çevirip alevlerin tesislerine sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf etti.
Demiryolu Alevlerin İlerlemesini Engelledi
Yangın bölgesinden geçen demiryolu hattı
, alevlerin ilerleyişini keserek adeta doğal bir barikat görevi gördü. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların ortaklaşa yürüttüğü etkili müdahale sonucu yangın daha fazla genişlemeden ve yapılara zarar vermeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öne Çıkan Detaylar
- Olay Yeri: Isparta / Akkent Mahallesi - Çünür Mahallesi arası (Bozanönü Köyü Yolu)
- Müdahale Edenler: İtfaiye ekipleri, kepçe ve traktörleriyle bölgedeki besihane işletmecileri
- Kritik Unsur: Bölgedeki demiryolu hattı alevlerin yayılmasını önleyen bir barikat işlevi gördü.
- Son Durum: Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları tamamlandı.