Ertuğrul’dan Isparta için önemli çağrı: Yeni şeyler söylemeliyiz

Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Av. Mehmet Ali Ertuğrul, kentin tarım ve turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilemediğine dikkat çekerek önemli bir çağrıda bulundu. Ertuğrul, Isparta’nın geleceği için kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kapsamlı bir Tarım ve Turizm Çalıştayı düzenlenmesini önerdi.

Isparta İl Genel Meclisi’nin 2027 yılı bütçe görüşmelerinde kentin geleceğine yönelik dikkat çeken açıklamalar yapıldı. İl Genel Meclisi Başkanı Av. Mehmet Ali Ertuğrul, Isparta’nın sahip olduğu doğal, kültürel ve tarımsal zenginliklerin ekonomik değere dönüştürülmesi için yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Isparta’nın turizm alanında önemli fırsatlara sahip olduğunu ancak mevcut potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini belirten Ertuğrul, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Isparta'nın turizmi için yeni şeyler söylemenin zamanı geldi”

Konuşmasında Mevlana’nın “Dünle beraber gitti, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım” sözünü hatırlatan Ertuğrul, Isparta’nın turizm politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ertuğrul, “Bence artık Isparta’nın turizmi için yeni şeyler söylemek lazım. Bunun zamanı geldi de geçiyor bile” ifadelerini kullandı.

Kentin bugüne kadar elde ettiği kazanımların korunarak daha ileriye taşınması gerektiğine işaret eden Ertuğrul, geleceğe yönelik somut projelerin hayata geçirilmesinin önemini dile getirdi.

Isparta'da Tarım ve Turizm Çalıştayı önerisi

Isparta’nın tarımsal üretimde önemli bir merkez olduğunu hatırlatan Ertuğrul, tarım ile turizmin birlikte ele alınmasının kent ekonomisine yeni fırsatlar sunabileceğini belirtti.

Ertuğrul, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Biz gerçekten yoğun bir tarımsal potansiyeli olan bir iliz. Bununla ilgili olarak bence tarımla turizmin entegrasyonu son derece önemli ve kıymetli. Sadece yerel değil, dünya çapında ürünlerimiz ve üretim kapasitemiz var.”

Isparta’nın sahip olduğu değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılması gerektiğini belirten Ertuğrul, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının aynı masa etrafında buluşacağı bir çalıştay düzenlenmesini önerdi.

Tarım ve turizm birlikte değerlendirilmeli

Isparta’nın gül, lavanta, elma ve diğer tarımsal ürünleriyle önemli bir üretim potansiyeline sahip olması, tarım turizmi açısından da çeşitli fırsatlar sunuyor.

Ertuğrul’un gündeme getirdiği çalıştay önerisiyle kentin tarımsal üretim gücünün turizm faaliyetleriyle nasıl bütünleştirilebileceğinin ele alınması hedefleniyor.

Böyle bir organizasyonda Isparta’nın tanıtımı, kırsal turizm, yerel ürünlerin markalaşması ve ziyaretçilere yönelik yeni turizm faaliyetleri gibi başlıkların değerlendirilmesi mümkün olabilecek.

“Isparta'mız için kafa yormamız lazım”

Açıklamalarının herhangi bir kişi veya kurumu hedef almadığını belirten Ertuğrul, geçmişte yapılan çalışmaların yok sayılmaması gerektiğini söyledi.

Isparta’nın geleceği için ortak akıl ve iş birliğinin önemine dikkat çeken Ertuğrul, sözlerini şöyle tamamladı:

“Dünün kazanımlarını artık ilerletelim, ileriye doğru yürüyelim diye düşünüyorum. Isparta’mız için kafa yormamız lazım. Isparta’mızın turizmi, kültürü ve tarımı için kafa yormamız gerektiğine inanıyorum.”

Ertuğrul’un Tarım ve Turizm Çalıştayı önerisi, Isparta’nın sahip olduğu üretim ve turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi açısından önemli bir çağrı olarak gündeme geldi.