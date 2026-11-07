Isparta’da 2027 yılında suya zam yapılmayacak!

Isparta Belediye Meclisi 2027 gelir tarifesini kabul etti. Başkan Şükrü Başdeğirmen, içme suyuna zam yapılmayacağını ve uygun fiyatlı tarifelerin süreceğini açıkladı

Isparta’da 2027 yılında suya zam yapılmayacak!
ISPARTA
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Isparta’da 2027 yılında suya zam yapılmayacak!

Isparta Belediye Meclisi, 2027 yılı gelir tarifesini oy birliğiyle kabul etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni tarifede içme suyuna zam yapılmadığını açıklarken, dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik uygun fiyatlı su uygulamasının sürdürüleceğini belirtti.

Isparta’da 2027 yılında uygulanacak belediye gelir tarifesi belli oldu. Belediye Meclisi’nin kasım ayı ikinci oturumunda görüşülen 2027 yılı gelir tarifesi, yapılan değerlendirmelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıya başkanlık eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni tarifeye ilişkin yaptığı açıklamada içme suyu ücretlerinde artışa gidilmediğini duyurdu.

Dar gelirli vatandaşlara 1 TL’lik su tarifesi devam edecek

Başkan Başdeğirmen, dar gelirli vatandaşların 1 ile 3 ton arasındaki su tüketiminde ton başına 1 TL ödeme yaptığını ve bu uygulamanın göreve geldikleri günden bu yana sürdürüldüğünü söyledi.

Başdeğirmen, dar gelirli aboneleri destekleyen bu tarifeyi koruduklarını belirterek, vatandaşların temel ihtiyaçlarından biri olan içme suyuna erişimin uygun maliyetle sağlanmasına önem verdiklerini ifade etti.

Orta gelirli vatandaşlara daha geniş tarife aralığı

Orta gelirli vatandaşlara yönelik su tarifesinde de düzenleme yapıldığını açıklayan Başdeğirmen, daha önce 4 ile 5 ton arasındaki tüketim için uygulanan 15 TL’lik tarife aralığının 4 ile 6 tona çıkarıldığını söyledi.

Bu düzenlemeyle uygun fiyatlı su kullanım aralığının bir ton genişletildiğini belirten Başdeğirmen, vatandaşların bütçesini korumaya yönelik adımlar attıklarını kaydetti.

“Suyun maliyeti çok yüksek ama zam yapmadık”

Suyun temini ve dağıtım maliyetlerinin giderek arttığına dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanımın önemini vurguladı.

Başdeğirmen, suyun maliyetinin yüksek olduğu bir dönemde bulunulmasına rağmen vatandaşların üzerindeki yükü artırmamayı tercih ettiklerini belirterek, su tarifesi konusunda kâr-zarar hesabından önce vatandaşların ihtiyaçlarını düşündüklerini ifade etti.

“350 bin kişiyi olumlu etkileyen bir karar aldık”

Alınan kararın Isparta genelinde geniş bir kesimi ilgilendirdiğini söyleyen Başdeğirmen, kentte yaşayan yaklaşık 350 bin kişinin bu uygulamadan olumlu etkileneceğini belirtti.

Başdeğirmen, açıklamasını “Suya zam yok. Önemli olan bu” sözleriyle tamamladı.

Isparta Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen 2027 yılı gelir tarifesiyle birlikte içme suyu ücretlerinde artış yapılmayacak. Dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik uygun fiyatlı tarife uygulaması da sürdürülecek.

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