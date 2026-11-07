Meteoroloji’den Isparta’ya zirai don uyarısı! Üreticiler dikkat

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Isparta genelinde zirai don tehlikesine karşı uyarıda bulundu. 7 Kasım Cumartesi günü saat 03.00’te başlayacak don riskinin 10 Kasım Salı günü saat 08.00’e kadar devam etmesi bekleniyor. Özellikle çiftçi ve üreticilerin tedbirli olması istendi.

Isparta’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte tarımsal üretimi etkileyebilecek zirai don tehlikesi gündeme geldi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, kent genelinde hafif, yüksek kesimlerde ise yer yer orta kuvvette zirai don beklendiğini duyurdu.

Yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre, gece ve sabah saatlerinde etkisini göstermesi beklenen soğuk hava nedeniyle tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü bölgelerde don riski oluşabilecek.

Zirai don 10 Kasım’a kadar etkili olacak

Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarıya göre zirai don tehlikesi, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 03.00 itibarıyla başlayacak.

Don riskinin 10 Kasım 2026 Salı günü saat 08.00’e kadar sürmesi bekleniyor. Isparta genelinde hafif kuvvette tahmin edilen zirai donun, özellikle yüksek kesimlerde yer yer orta kuvvete ulaşabileceği bildirildi.

Çiftçilere ve üreticilere tedbir çağrısı

Meteoroloji yetkilileri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta çiftçiler ve tarımsal üreticiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Üreticilerin, ürünlerini olası don zararına karşı korumak amacıyla gerekli önlemleri almaları ve hava koşullarındaki değişimleri yakından takip etmeleri önem taşıyor.

Güncel uyarılar takip edilmeli

Açıklamada, zirai don nedeniyle oluşabilecek risklere karşı İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin duyurularının ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel sıcaklık tahminlerinin takip edilmesi tavsiye edildi.

Isparta’da 7-10 Kasım tarihleri arasında etkili olması beklenen zirai don nedeniyle özellikle tarımsal üretim yapılan alanlarda üreticilerin dikkatli olması gerekiyor.