Yalım Halıcı Meclis’ten sordu: Çalışan neden geçinemiyor?

Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, TBMM’de asgari ücret, emekli maaşları ve küçük esnafın geçim sorunlarını gündeme taşıdı.

Yalım Halıcı Meclis’ten sordu: Çalışan neden geçinemiyor?
ISPARTA
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Yalım Halıcı Meclis’ten sordu: Çalışan neden geçinemiyor?

Yeni Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada asgari ücretlilerin, emeklilerin ve küçük esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları gündeme taşıdı. Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki farka dikkat çeken Halıcı, “Çalışıyorum ama neden geçinemiyorum?” sorusunun milyonlarca insanın ortak derdi haline geldiğini söyledi.

Yeni Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Yeni Yol Grubunun asgari ücretle ilgili verdiği Meclis araştırma önergesi üzerine söz aldı. Halıcı, konuşmasında dar gelirli vatandaşların artan yaşam maliyetleri karşısında yaşadığı geçim sıkıntısını gündeme getirdi.

Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makasın giderek açıldığını belirten Halıcı, ekim ayı verilerine dikkat çekerek asgari ücretin 28 bin lira, açlık sınırının ise 38 bin lira seviyesinde olduğunu ifade etti.

Aradaki yaklaşık 10 bin liralık farkın milyonlarca çalışanı daha ayın başında ekonomik sıkıntıya sürüklediğini savunan Halıcı, yoksulluk sınırının da 123 bin liraya ulaştığını hatırlattı.

Çalışanların aldığı ücret artışlarının kısa sürede market, pazar ve kira giderleri karşısında eridiğini belirten Halıcı, ara zam yapılmamasını da eleştirdi.

“Isparta’da çalışan da aynı soruyu soruyor”

Konuşmasında Isparta’daki emekçilerin yaşadığı ekonomik sorunlara da değinen Halıcı, farklı sektörlerde çalışan vatandaşların ortak bir geçim kaygısı taşıdığını söyledi.

Halıcı, “Isparta'da gül bahçesinde çalışan kadın, elma bahçesinde çalışan işçi, üniversite şehrinde markette, kafede çalışan genç aynı soruyu soruyor: Çalışıyorum ama neden geçinemiyorum?” ifadelerini kullandı.

Gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çeken Halıcı, ekonomik kaynakların emekçiler yerine belirli kesimlere aktarıldığını ileri sürerek iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

“Emekli torununa harçlık veremiyor”

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları da gündeme getiren Halıcı, yıllarca çalışarak ülkeye hizmet eden vatandaşların bugün temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söyledi.

Emeklilerin pazar alışverişinde dahi hesap yapmak zorunda kaldığını belirten Halıcı, torunlarına harçlık veremeyecek duruma gelen emeklilerin yaşadığı sıkıntıların görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti.

Küçük esnafın da ekonomik koşullardan olumsuz etkilendiğini dile getiren Halıcı; berber, fırıncı ve küçük işletmelerin ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirterek esnafa yönelik desteklerin artırılması gerektiğini savundu.

“241 kişinin kim olduğunu açıklamadınız”

Konuşmasında daha önce gündeme getirdikleri bazı isimlere ve fonlara ilişkin iddiaları da hatırlatan Halıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilere zam yapılabilmesi için en az 1 trilyon liraya ihtiyaç olduğunu açıkladığını belirtti.

Halıcı, daha ö

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