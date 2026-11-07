Isparta’da yüzme seansları başlıyor! Başvurular başladı

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 8-79 yaş arasındaki yüzme bilen vatandaşlar için yeni seans programını duyurdu. Tarık Söyleyici Spor Kompleksi’nde düzenlenecek çalışmaların başvuruları 6 Kasım’da saat 17.30 itibarıyla alınmaya başladı. Seanslar 10 Kasım 2026’da başlayacak.

Isparta’da yüzme sporuna ilgi duyan vatandaşları ilgilendiren yeni program açıklandı. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan yüzme seansları, farklı yaş gruplarına ve kadın-erkek kategorilerine göre düzenlendi.

Tarık Söyleyici Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek programla yüzme bilen vatandaşların spor yapmaya devam etmesi ve fiziksel kondisyonlarını geliştirmesi hedefleniyor.

Erkek ve kadın seanslarının günleri belli oldu

Açıklanan programa göre erkeklere yönelik yüzme seansları salı ve perşembe günleri 12.00-13.00 saatleri arasında yapılacak. Cumartesi günleri ise erkek seansı 15.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Kadınlara yönelik seanslar çarşamba ve cuma günleri 12.00-13.00 saatlerinde düzenlenecek. Cumartesi günleri kadınlar için 12.00-13.00 ve 13.30-14.30 saatlerinde iki ayrı seans planlandı.

Çocuklar ve gençler için pazar seansları

Program kapsamında çocuk ve gençlere yönelik seanslar da hazırlandı.

8-12 yaş grubu: Pazar günü 12.00-13.00 ve 13.30-14.30

12-17 yaş grubu: Pazar günü 15.00-16.00

Böylece çocuklar ve gençler de kendileri için belirlenen saatlerde yüzme çalışmalarına katılabilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Yüzme seanslarına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Programla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0246 218 14 82 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından duyurulan programın 10 Kasım 2026 tarihinde başlaması planlanıyor.