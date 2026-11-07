Isparta’da yüzme seansları başlıyor! Başvurular başladı

Isparta’da yüzme seansları başlıyor! Başvurular başladı
ISPARTA
70 Okunma
0

Isparta’da yüzme seansları başlıyor! Başvurular başladı

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 8-79 yaş arasındaki yüzme bilen vatandaşlar için yeni seans programını duyurdu. Tarık Söyleyici Spor Kompleksi’nde düzenlenecek çalışmaların başvuruları 6 Kasım’da saat 17.30 itibarıyla alınmaya başladı. Seanslar 10 Kasım 2026’da başlayacak.

Isparta’da yüzme sporuna ilgi duyan vatandaşları ilgilendiren yeni program açıklandı. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan yüzme seansları, farklı yaş gruplarına ve kadın-erkek kategorilerine göre düzenlendi.

Tarık Söyleyici Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek programla yüzme bilen vatandaşların spor yapmaya devam etmesi ve fiziksel kondisyonlarını geliştirmesi hedefleniyor.

Erkek ve kadın seanslarının günleri belli oldu

Açıklanan programa göre erkeklere yönelik yüzme seansları salı ve perşembe günleri 12.00-13.00 saatleri arasında yapılacak. Cumartesi günleri ise erkek seansı 15.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Kadınlara yönelik seanslar çarşamba ve cuma günleri 12.00-13.00 saatlerinde düzenlenecek. Cumartesi günleri kadınlar için 12.00-13.00 ve 13.30-14.30 saatlerinde iki ayrı seans planlandı.

Çocuklar ve gençler için pazar seansları

Program kapsamında çocuk ve gençlere yönelik seanslar da hazırlandı.

  • 8-12 yaş grubu: Pazar günü 12.00-13.00 ve 13.30-14.30

  • 12-17 yaş grubu: Pazar günü 15.00-16.00

Böylece çocuklar ve gençler de kendileri için belirlenen saatlerde yüzme çalışmalarına katılabilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Yüzme seanslarına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Programla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0246 218 14 82 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından duyurulan programın 10 Kasım 2026 tarihinde başlaması planlanıyor.

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta ISUBÜ Rektörü Yılmaz Çatal yeniden atandı
Isparta’da Eski Otogar Kavşağı’nda kaza! Parçalar yola saçıldı
Isparta’da sonbaharın en güzel sürprizi: Palamutlar!
Isparta Müzesi için yeni proje aşaması başladı!
Meteoroloji’den Isparta’ya zirai don uyarısı! Üreticiler dikkat
Isparta-Antalya Yolunda COP31 Tedbiri! Alternatif Güzergâhlar Açıklandı
Isparta’da sonbaharın en güzel adresi Kovada Gölü!
Ruhsatlı silahlara çelik kasa zorunluluğu geliyor!
Isparta’da yüzme seansları başlıyor! Başvurular başladı
Isparta’da soğuk alarmı! Davraz’da sıcaklık -7 dereceye düşecek
Ertuğrul’dan Isparta için önemli çağrı: Yeni şeyler söylemeliyiz
Isparta’da Hazineye ait 10 taşınmaz satışa çıkıyor!
Yalvaç’ta ücretsiz otobüs seferi kararı değişti!
Isparta’da 2027 yılında suya zam yapılmayacak!
Başdeğirmen’den Zabun’a su yanıtı! 4,5 milyarlık ihale
Motorine 5,47 TL indirim bekleniyor! Isparta'da fiyat düşecek
Isparta’da Mehmetçik için spor merkezinin temeli atıldı
Uzmandan altın ve gümüş yorumu: Tarihi fırsat olabilir
Hal yasasında yeni dönem! Cezalar artıyor, kurallar değişiyor
SDÜ’lü profesör dünya sıralamasında ilk 300’e girdi!
Yalvaç-Isparta belediye otobüs seferleri başladı
Keçiborlu’da Davet Evi açıldı! Günlüğü 5 bin TL
SDÜ’den uluslararası başarı! Türkiye’de 10’uncu sırada
Isparta’da jandarmadan göç denetimi: 41 kişi yakalandı
Yalım Halıcı Meclis’ten sordu: Çalışan neden geçinemiyor?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Isparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerIsparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından kareler
Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Isparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerÖlmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta’da hafta sonu balık keyfinin adresi Kaya Balık!
Isparta’da hafta sonu balık keyfinin adresi Kaya Balık!
Kuyucak Lavanta Turizminde Fiyat Artışı ve Sürdürülebilirlik Krizi:
Kuyucak Lavanta Turizminde Fiyat Artışı ve Sürdürülebilirlik Krizi: "İlk İntiba Çok Önemli"
Isparta’da ekmek dağıtım aracı devrildi: 2 yaralı
Isparta’da ekmek dağıtım aracı devrildi: 2 yaralı
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu