Isparta’da lokma ikramı gündem oldu: Yanındaki not dikkat çekti

Isparta’da lokma ikramı gündem oldu: Yanındaki not dikkat çekti
ISPARTA
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Isparta’da lokma ikramı gündem oldu: Yanındaki not dikkat çekti

Isparta’da işlek bir caddede gerçekleştirilen lokma ikramı, dağıtılan tatlıdan çok yanında vatandaşlara verilen notla dikkat çekti.
Kentte B.S. isimli bir vatandaş tarafından gerçekleştirilen lokma hayrında, yoldan geçen vatandaşlara lokma ikram edildi. Ancak lokmaların yanında dağıtılan bir not, görenlerin dikkatini çekti.

Lokmaların yanında dikkat çeken mesaj

İkramın yanında yer alan notta şu ifadeler yer aldı:
“Allah kimseyi yalancılarla imtihan etmesin. Ben kurtuldum, size afiyet olsun.”
Herhangi bir kişi ya da kurumun doğrudan isim verilerek hedef alınmadığı not, buna rağmen çevrede merak uyandırdı.
Lokma ikramının yapıldığı sırada cadde üzerinden geçen vatandaşlar hem ikramdan yararlanırken hem de notu okuyarak mesajın neye veya kime gönderme yaptığı konusunda kendi aralarında yorumlarda bulundu.

İkramdan çok mesaj konuşuldu

Hayır amacıyla yapılan lokma ikramlarında genellikle dua, vefat eden bir yakının anılması veya özel bir günün paylaşılması gibi mesajlar yer alırken, bu kez kullanılan ifadeler farklı bir anlam taşıdı.
Özellikle “Ben kurtuldum” ifadesi, notun kişisel bir yaşanmışlığa gönderme yaptığı izlenimini oluşturdu. Ancak notun hangi olay veya kişi nedeniyle hazırlandığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
Bu nedenle mesajın arkasındaki hikâyeye ilişkin kesin bir yorum yapmak mümkün değil.

Vatandaşların dikkatini çekti

İşlek caddede gerçekleştirilen lokma dağıtımı sırasında vatandaşların ilgisini çeken detay, ikramın kendisinden ziyade lokmaların yanında bulunan yazı oldu.
Kısa sürede çevrede konuşulmaya başlayan not, “Bu mesaj kime?” sorusunu da beraberinde getirdi.
Isparta’da gerçekleşen lokma ikramı, üzerinde yer alan sıra dışı mesaj nedeniyle kentte dikkat çeken görüntüler arasında yer aldı.
 
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