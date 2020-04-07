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Günahların affı için bu gece mutlaka okuyun!

Günahların affı için bu gece mutlaka okuyun!
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Günahların affı için okunacak tövbe duası! Okunuşu anlamı ve meali...
Allah (c.c) merhametinin yer yüzündeki tüm canlıların üzerinde olduğu mübarek Berat Kandili, günahların affedildiği ve duaların kabul olduğu önemli bir gecedir. Başta Peygamber Efendimiz (s.a.s) olmak üzere Allah dostları tarafından Berat Kandili tövbe ederek ve Allah'ın rızasını kazanmak üzere değerlendirilmesi önerilmektedir. İşte Berat Kandilinde okunması tavsiye edilen tövbe duası ve meali...

Günahların affedildiği, yapılan tüm ibadetlerin kabul olduğu, Allah’ın rahmetinin yer yüzünde her tarafın sardığı mübarek Berat Gecesinin gündüzü oruçla gecesi ibadetle geçirilmesi çok faziletlidir. Bundan dolayı da Müslümanlar bu geceyi çeşitli ibadetler ve güzelliklerle idrak etmektedirler. Bununla birlikte Berat Gecesinde, Allah kalpten edilen tövbe ve duaları geri çevirmeyerek her kulunu rahmeti ile şereflendirdiği alimler ve Allah dostları tarafından aktarılmaktadır. Berat kandilinde oruç tutmak, namaz kılmak, Kuran-ı Kerim okumak dışında bir de Tövbe İstiğfar etmek çok önemlidir. 

TÖVBE ETMENİN ÖNEMİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
Allah dostları ve alimler işlediği günahtan pişman olup kalpten tövbe eden kul, Allah (c.c) yüce merhameti sayesinde affedileceğini müjdelemektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in Hadis-i Şerifinde ise şöyle aktarılmaktadır: “Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah’dan beni bağışlamasını diler, tövbe ederim.” Tüm rivayetlerin yanında Kuran-ı Kerim’in muhtelif surelerinde tövbe ile ilgili şu ayet-i kerimeler aktarılmıştır:
‘Ancak tövbe ve iman edip iyi işler yapanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır; engin merhamet sahibidir.’ (Furkan 70)
‘Hepiniz Allah’a tövbe edin, ey mü’minler! Belki böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu elde edebilirsiniz.’ (Nur 31)
‘De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.’ (Zümer 53)
Tüm ifadelerin buluştuğu ortak payda ise Allah’ın ne kadar merhamet sahibi ve affedici olduğudur. Bundan dolayı hiç kimse işlediği günahtan dolayı Allah’tan ümidini kesmeden Allah’ın merhametine sığınarak tövbe edilmesi çok önemlidir.

BERAT GECESİ OKUNMASI GEREKEN TÖVBE İSTİĞFAR

Ekran-Al-nt-s


Okunuşu: 'Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve, El-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi. Ve nes-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.'
Meali: Mağfiretini talep ediyorum Allâh’ım! Bağışlamanı diliyorum Rabbim! Kusur ve günahlarımdan beni tertemiz kılmanı istiyorum Yüce Mevlâm! Kerîm olan, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan, dâimâ diri ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü Yüce Rabbimin mağfiretini  niyaz ederim. O’na yönelir ve Yüce Zât’ından bizlere tövbe, mağfiret ve hidayet lütfetmesini talep ederim. Zira tevbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan O’dur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de hayatta kalmaya da, yeniden dirilmeye de kendi iktidarı olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tövbe ederim.
 
 
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