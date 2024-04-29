Emeklilerin Maaşında Kesinti! İşte Detaylar

Temmuz ayı zam beklentileri üzerine yeni bir bilgi emeklileri endişelendiriyor. Bazı emeklilerin maaşlarında kesintiler yaşanacak.

Milyonlarca emekli, Temmuz zammı için bekleyişini sürdürürken, yapılan son açıklamalarla birlikte yeterli zam beklentisinin gerçekleşmeyeceği öngörülüyor. Nisan ayı enflasyon oranının belirleneceği tarih ise emeklilerin umutla beklediği bir dönem haline geldi.

TÜİK tarafından Mayıs ayının ilk haftasında açıklanacak olan 4 aylık enflasyon farkı, emekli maaşlarını belirlemede kritik rol oynayacak. Ancak ekonomik zorluklar nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zam alamayacağı öne sürülüyor.

Ekonomik sıkıntılar yaşayan ve çalışmaya devam eden emeklilerin maaşlarından kesintiler yapılacak. Bu kesintiler, işçi ve işveren katkı paylarının toplamına göre hesaplanacak.

Asgari ücret seviyesinde maaş alan emekliler, SGK'ya toplamda 3.286 TL ödeme yapıyor. Bu ödemenin 1.006 TL'si işçi katkı payı, 3.018 TL'si ise işveren katkı payı olarak hesaplanıyor.

Çalışan emeklilerin 4A statüsünde çalışmaları durumunda, sosyal güvenlik destek primlerini kendileri ödemeleri gerekiyor. Ancak emeklilik sonrası çalışmayan emeklilerin maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmayacak ve maaşları tam olarak ödenecek. Çalışan emekliler ise kesintili bir maaş alacaklarını maaş bordrolarından görebilecekler.