Rektör Çarıkçı’nın Berat Kandili Mesajı

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, aynı zamanda can taşıyan her varlığa merhametin, Allah’a inancımızın ve teslimiyetimizin de sembolüdür. Bu mübarek gün ve gecelerimiz bizleri içsel hesap yapmaya, günah ve sevaplarımızı da düşünmeye sevk ederken, insanlığı da sorgulatan özel günlerdir.

Bugün, tüm dünya ile birlikte ülkemiz de küresel salgın bir hastalıkla mücadele etmektedir. Ölümlü vakaların da görüldüğü bu zor günlerde inancımız yanında çabalarımızın, tedbirimizin ve sabrımızın da çok önemli olduğunu unutmamamız gerekir. Bu salgın, millet olarak tarihimizde gördüğümüz ilk salgın değildir; ancak hepsinden daha tehlikeli ve daha geniş alanda etkileri olan bir salgındır. Geçmişimizde veba salgınları vardır; kolera salgınları vardır; tarihimizde daha başka zorluklar da vardır. Millet olarak önceki zorlukları atlattığımız gibi bunu da hep birlikte atlatacağımıza inancımız tamdır.

Berat Kandili’nin dünyanın ortak problemi olan ölümcül virüsle olan savaşımızda tüm insanlığın berata ermesine vesile olmasını diler; bu mübarek gecede gelecek nesillere yaşanabilir bir dünyanın tesisini temenni ederim.

Ramazan ayına her türlü dert, endişe ve hastalıktan arınmış olarak sağlıkla girebilmeyi yüce Allah’tan niyaz eder; Kandilinizi tebrik ederim.

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü