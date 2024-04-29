Akaryakıt sektöründe önemli bir gelişme yaşandı!

EPDK'nin aldığı kararlarla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında değişiklikler yapıldı. İşte detaylar:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı akaryakıt depolama tesislerine ilişkin iletim ve depolama tarifelerinde değişiklik yaptı. Bu kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Yapılan düzenleme kapsamında, Petrol Ofisi AŞ'nin Kırıkkale Terminali İletim Tesisi, Kırıkkale Terminali Depolama Tesisi ve Mersin Depolama Tesisi'ne ilişkin depolama tarifeleri değiştirilerek onaylandı.

Kırıkkale Terminali Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, benzin türleri için metreküp başına 4,05 TL, motorin türleri için ise 21,12 TL olarak güncellendi. Teslim alma hizmet bedeli ise benzin türleri için metreküp başına 54,57 TL, motorin türleri için ise 60,70 TL olarak belirlendi.

Kırıkkale Terminali İletim Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, benzin türleri için metreküp başına 19,36 TL, motorin türleri için ise 21,12 TL olarak değiştirildi.

Mersin Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, benzin türleri için metreküp başına 2,11 TL, motorin ve havacılık yakıtı türleri için ise 2,29 TL olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedeli ise benzin ve motorin türleri için sırasıyla 54,57 TL ve 60,70 TL olarak uygulanacak.

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının TF-Antalya Tank Çiftliği Deposu'na ilişkin depolama tarifesi de değiştirildi.

Bu değişikliklerle birlikte akaryakıt sektöründe fiyatlar ve depolama hizmet bedellerinde belirli düzenlemeler yapıldı. Kamuoyu, bu değişikliklerin akaryakıt fiyatlarına etkisini yakından takip edecek.