"TÜRKİYE'Yİ SAYILI ÜLKELER ARASINA SOKACAK PROJELER YÜRÜTÜYORUZ"

"ÜRETİM HATTI KURMAYA BAŞLADIK"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, korona virüse karşı ASELSAN’da yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.Yerli solunum cihazının üretimi için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Görgün, “Teknoloji üretim gücümüzü artırmak için Cumhurbaşkanımızın çizdiği milli teknoloji hamlesi vizyonu savunma sanayinde çok büyük dönüşüm yaşattı. Son 16-17 yılda yüzde 20’lerde olan yerlilik oranı bugünlerde yüzde 70’lere ulaştı. Şimdi savunma sanayinde sağlanan bu başarı sağlık alanında yaptığımız çalışmalarla dışa bağımlılığımızı azaltacak ve Türkiye’yi sayılı ülkeler arasına sokacak projeler yürütüyoruz.Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını teknoloji geliştirme ve üretim paradigmalarını sorgulattı. Tüm dünya Covid-19 virüsüne ilişkin tarama, tespit, tedavi ve takip konusunda hızlı bir yarış içerisinde. Cumhurbaşkanımız, milletin sağlığını ilgilendiren bu konuyu büyük bir özen ve hassasiyet ile yürütüyor ve takip ediyor.Milletimizin sağlığı için tüm imkanları seferber eden Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Sağlık Bakanımız bizi arayarak yerli solunum cihazı üretimi konusunda hızla dahil olmamızı istedi.ASELSAN ve BAYKAR Makine gibi deneyimi yüksek olan şirketlerimizin mühendislerinden oluşan proje ekibinde yer alan arkadaşlarımız var güçleri ile çalışıyorlar. Her akşam gece geç vakitlere kadar olan telekonferans ile tüm paydaşlar olarak proje değerlendirme toplantıları yapıyoruz.ifadelerini kullandı.