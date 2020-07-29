HATAY - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'da, beşiz bebekleri ve bir kızlarıyla zor günler geçirdikleri için yurda getirdiği aile, Hatay'daki anne evinde çifte bayram sevinci yaşayacak.

Bakanlığın çalışmasıyla Kurban Bayramı öncesi ailesiyle Türkiye'ye getirilen Hüseyin Huyluoğlu, AA muhabirine, 17 yıldır Mekke'de çalıştığını, salgın sürecinde eşinin doğum yaptığını ve beşiz sahibi olduklarını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle kentte 24 saat sokağa çıkma yasağı uygulandığını ve beşizlerin ihtiyacı için dahi dışarı çıkamadıklarını belirten Huyluoğlu, şöyle devam etti:

"Çocuklara süt almaya giderken bile polisten izin alıyorduk, büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Sonra sokağa çıkma yasağı saatleri değişti ama 4 ay boyunca büyük sıkıntı yaşadık. Çocukları kontrole götüremedik bile, onlara kimlik çıkaramadık çünkü devlet dairelerinin hepsi kapalıydı. Gelirken bile geçici evrakla geldik. Tahliye uçağı yoktu. Birçok yol aradık ama hep önümüze engeller çıktı. Sonra Bakanlığımız devreye girdi, yine uçakla seyahatte bazı sıkıntılar yaşadık. Uluslararası uçuş kurallarına göre bir bebeğe bir yetişkin lazım, bizde beşiz var, 5 yetişkin getirmemizi istediler. 'Nereden bulacağız?' dedik. Sonra Bakanlık yine devreye girdi, İstanbul'a geldik. Bakanlığın yardımıyla memleketimize vardık, çok mutluyuz."

Huyluoğlu, yurda getirilmelerinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Allah razı olsun, bizi yalnız bırakmadılar. Şu an annemin evindeyiz, burada kalıyoruz. Beşizlerin bakımı zor, onlardan yardım alıyoruz. Bundan sonrası için de önümüzü göremiyoruz ama Allah'a çok şükür, inşallah iyi olacak." diye konuştu.

- "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin"

Anne Merve Özer Huyluoğlu da beşizleri ve kızıyla salgın döneminde sıkıntılı günler geçirdiklerini anlattı.

Süreci atlatmalarında yardımları olan herkese minnet duyduğunu aktaran Huyluoğlu, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Rabbim Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömürler versin. Ondan destek bekliyoruz." dedi.

Suudi Arabistan'a 17 yıl önce çalışmak için giden ve bir turizm acentesinde görevli olan Hüseyin Huyluoğlu ve eşi Merve Özer Huyluoğlu, bir kızları ve mart ayında dünyaya gelen 3'ü erkek 2'si kız beşiz çocuklarıyla Kovid-19 salgını nedeniyle büyük sıkıntılar yaşamış, beşiz bebeklerinin kimliklerini çıkartamadıkları için ülkede zor günler geçirmişti.

Aile sesini duyurmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurmuş ve bunun üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla Türkiye'ye getirilmişti.