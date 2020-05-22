ANTALYA - Antalya'nın ilk camilerinden olan Şehzade Korkut Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin ilk camilerinden olan ve 1896'da çıkan yangın sonucu harabeye dönen Şehzade Korkut Camisi'nin yeniden ayağa kaldırılması için Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılan restorasyon çalışmasında incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, inceleme sırasında caminin ahşap işlemeli bölmeleri hakkında bilim kurulunun hazırladığı sunumu dinledi.

Restorasyonu büyük oranda tamamlanan caminin minber, eyvan, kürsü, kapı ve pencere gibi ahşap işlemeli kısımları hakkında kendisine gösterilen örnekleri inceledi. Vali Karaloğlu'nun da önerileri doğrultusunda caminin tarihi mermerlerindeki işleme figürlerinin aynısının ahşap kısımlarında da kullanılması kararlaştırıldı.

Karaloğlu'na, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar ve İl Müftüsü Osman Artan eşlik etti.



