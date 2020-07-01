KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Kahramanmaraş Çalışma Grubu Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun ve yerel düzeyde ana çözüm ortağı olan tüm hizmet grubu yöneticilerinin katıldığı TAMP-Kahramanmaraş Çalışma Grubu Değerlendirme Toplantısı, AFAD Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

"Bilgi Yönetimi", "Değerlendirme" ve "İzleme Çalışma Grubu" faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar, kurumların görev ve sorumlulukları, ekip yapılanmaları, çalışma grubunun iş akışı, emir komuta zinciri ve konuşlanma alanları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Afetler konusunda hizmet çalışma gruplarının destek çözüm ortaklarıyla iyi bir koordine içinde olması gerektiğini ifade eden Vali Coşkun, "Bu toplantıyla yapılan çalışmaları birçok açıdan görme fırsatı yakaladık. Her türlü afete karşı hazırlıklı olmalıyız." dedi.