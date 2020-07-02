ANTALYA - Serik ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Durmuş Akgül idaresindeki 15 PS 437 plakalı tır, D-400 kara yolu Kadriye Kavşağı yakınlarında önünde seyreden Ahmet Gümüş'ün kullandığı 07 DDG 60 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gümüş, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Tır sürücüsü Akgül, polis tarafından ifadesi alınmak üzere Kadriye Polis Merkezine götürüldü.
Araçların yoldan kaldırılmasının ardından bir süre aksama yaşanan trafik yeniden normale döndü.