IBAN'ı olan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapmazsanız hapse girebilirsiniz

Ticaret Bakanlığı Vatandaşları IBAN Kiralama Dolandırıcılığına Karşı Uyardı

Ticaret Bakanlığı, IBAN kiralama dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, bu tür faaliyetlerin suç teşkil ettiği ve ciddi yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalınabileceği belirtildi.

IBAN kiralama ilanları ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Hesap sahiplerinin, hesaplarının başkaları tarafından kullanıldığını bankaya bildirmesi gerektiği ve aksi takdirde hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri hatırlatıldı.

Dolandırıcıların, çeşitli platformlar aracılığıyla tüketicilere ulaşarak yüksek kazanç vaadiyle kandırdığına dikkat çekilen açıklamada, bu tür illegal faaliyetlerin önlenmesi için önlemler alındığı ifade edildi. Dolandırıcıların, özellikle geliri sınırlı grupları hedef aldığına ve bu kişilere çeşitli taktiklerle ulaşmaya çalıştığına dikkat çekildi.

Ayrıca, tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin güçlendirilmesi ve ülke kaynaklarının yasa dışı yollarla dışarıya transfer edilmesinin engellenmesi amacıyla Bakanlık tarafından gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

Tüketicilerin hesaplarındaki işlemlerden doğrudan sorumlu olduklarına ve bu tür durumlarla karşılaşıldığında ödeme dahil tüm hesap işlemlerini kontrol etmeleri gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bu sayede dolandırıcılık riskinin azaltılabileceği belirtildi.

Son olarak, Bakanlık tarafından sosyal mühendislik dolandırıcılığından kaynaklanan mevcut ve potansiyel mağduriyetlerin önlenmesine yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüleceği ve incelenip değerlendirileceği ifade edildi.