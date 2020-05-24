Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Alanya, Antalya olarak turizm önemli bir sektör ama tarımı da ihmal etmememiz lazım. Dünyanın geleceği tarımda. Gelecekte çatışmalar tarım sektörü üzerinden olacak. Gıda g
« Önceki HaberDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Turizm sadece Antalya ve Alanya için değil Türkiye için önemli. Bizim de önceliklerimizden bir tanesi. Kendim Dışişleri Bakanıyım ama Kültür ve Turizm Bakanımızın 4 tane y Sonraki Haber »Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)
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