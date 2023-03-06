Isparta, Türkiye'nin batısında yer alan Antalya'nın kuzeydoğusunda yer alan tarihi bir ilimizdir. Isparta'nın tarihi, M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanır. Kentin tarihi, Lidya Krallığı, Pers İmparatorluğu, Makedonya Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve sonrasında modern Türkiye Cumhuriyeti gibi birçok medeniyetin etkisi altında kalmıştır.

Isparta, tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Lidyalılar döneminde ticaretin gelişmesi ile ünlüdür. Ayrıca, tarihte kentte yaşayan insanlar, geleneksel el sanatları ve tekstil üretiminde de uzmanlaşmışlardır.

Isparta'nın en önemli tarihi yapılarından biri, Yalvaç ilçesinde yer alan Antik Pisidia Kibyra kentidir. Bu antik kent, Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir ticaret merkeziydi. Kentte, Roma dönemine ait tiyatro, agora, hamam ve diğer birçok yapı kalıntısı görülmeye değerdir.

Ayrıca, Isparta'da Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait tarihi yapılar da bulunmaktadır. Bunlar arasında, Süleyman Demirel Köprüsü, Gönen Kervansarayı ve İshaklı Hanı gibi yapılar sayılabilir.

Bugün, Isparta hala zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Antik kentler, müzeler ve tarihi yapılar, turistlerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca, Isparta, geleneksel el sanatları, halı ve kilim dokumacılığı, gül yetiştiriciliği gibi konularda da öne çıkmaktadır.

Isparta'nın zengin tarihi mirası, ilimiz için birçok fırsatlar sunmaktadır. Tarihi ve kültürel turizm, kent ekonomisinde önemli bir yer tutar ve Isparta'yı ziyaret eden turistler, kentin tarihi ve kültürel dokusunu keşfetmekten keyif alırlar.