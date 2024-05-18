Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Vergi Kaçakçılığına Karşı Yeni Önlem: İhbar Edene Para Ödenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV kaçakçılığına karşı mücadelesini hızlandırıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından duyurulan yeni önlemler kapsamında, vergi kaçıran işletmelerin oyunlarını bozmak amacıyla vatandaşlara ihbar ödülü verilecek.

Birçok işletme, düşük KDV oranlı ürünler üzerinden fiş keserek usulsüzlük yapıyor ve yüksek KDV oranlı ürünler için düşük vergi ödeyerek kaçakçılık yapıyor. Bakanlık, bu durumun farkında olarak, kayıt dışı ekonomik faaliyetlere karşı denetimlerini artırıyor ve vatandaşları bu sürece dahil ediyor.

Vatandaşların, KDV kaçakçılığı yapan işletmeleri ihbar etmeleri teşvik edilerek, işletme ihbarında bulunan vatandaşlara para ödülü verilmesi kararlaştırıldı. İşletmelerin KDV’den kaçınma planlarını bozmak amacıyla getirilen bu uygulama, vatandaşların da sürece aktif katılımını hedefliyor.

İki Aşamalı İkramiye Sistemi

Vergi kaçakçılığı ile mücadelede vatandaşları teşvik etmek amacıyla, ihbar edenlere iki aşamalı ikramiye ödenecek. Bu ödemeler, vergi ve vergi ziyaı cezasının %10’u üzerinden hesaplanacak. İlk kısım, ihbarın yapılmasının ardından nakit olarak ödenecek. Geri kalan tutar ise vergi kaçağından tahsil edilen miktarla birlikte ihbar eden kişiye verilecek.

Örneğin, bir pastanenin yüksek fiyatlı tatlılar için ekmek fişi keserek KDV’den kaçınması gibi durumlarda, bu tür usulsüzlükleri bildiren vatandaşlar, ihbar ikramiyesi alacaklar. Bu uygulama ile hem vergi kaybının önüne geçilmesi hem de vatandaşların denetim sürecine katılımının artırılması hedefleniyor.

Denetimlerin Artırılması

KDV oranlarının artmasıyla birlikte vergi kaçakçılığının da arttığını belirten Bakanlık, bu durumla mücadele etmek için denetimlerini sıklaştırdı. Hijyen ürünlerinde KDV oranı %8’den %20’ye, tütün, benzin, alkol ve elektronik cihazlarda ise %20 olarak belirlenmişti. Bu oran artışları nedeniyle vergi yükünün artması, bazı işletmeleri kaçakçılığa yönlendirdi.

Yeni ihbar sistemi ve denetimlerin artırılması ile Bakanlık, hem vergi kaçakçılığını azaltmayı hem de hazineye olan zararları en aza indirmeyi amaçlıyor. Vatandaşların bu sürece dahil edilmesi, daha geniş kapsamlı bir denetim ağı oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.