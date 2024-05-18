MEB Duyurdu: 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Tarihleri Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihini duyurdu. Başvuruların, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağı açıklandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, öğretmen adaylarının başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek, sözlü sınavlara katılmak istedikleri il tercihinde bulunacakları belirtildi.

Sınav Merkezleri 10 Haziran'da İlan Edilecek

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezlerinin, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edileceği kaydedildi. Sözlü sınavların ise 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacağı ifade edildi.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamaların, sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacağı belirtildi.