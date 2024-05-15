Sütlü Tatlıların Şahı Nur Pastanesi'nde!

Alo Yaş Pasta Hattı:

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Isparta'da Nur Pastanesi'nin demirköprü şubesinin önde gelen tatlıları arasında yer alan sütlü tatlı çeşitleri, şimdi daha da özel! Kardelen, Magnolia, Trileçe Karamelli/Frambuazlı, Limonlu ve Frambuazlı Cheesecake gibi enfes tatlılar, damaklarınızı şenlendirecek. Ayrıca, San Sebastian, Tiramisu ve meyveli sütlü diğer tatlılar da sizi bekliyor.Sıcak yaz günlerinde serinlemek için ise 20 farklı çeşitte dondurma seçeneğimiz mevcut. Vanilyadan çikolataya, meyve aromalarından egzotik lezzetlere kadar birbirinden lezzetli dondurmalarla yazın tadını çıkarın!Nur Pastanesi Demirköprü şubesi, sadece tatlılarla değil, aynı zamanda kahvaltılıklar, tuzlular ve sıcacık poğaçalarla da sofralarınızı şenlendiriyor. Keyifli bir kahvaltı için taze poğaçalarımızı deneyin veya günün her saati atıştırmalık arayanlara özel lezzetlerimize göz atın.Hisar Mahallesi 144. Cadde No:15 (Demirköprü)Nur Pastanesi Demirköprü şubesi, özel günlerinizde yanınızda olmak için hazır bekliyor. Lezzetli anlarınıza tatlı bir dokunuş yapmak için hemen sipariş verin.