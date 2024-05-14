"WhatsApp'tan Bomba Özellik: Profil Fotoğraflarının Ekran Görüntüsü Artık Alınamayacak!"

Dev mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarının gizliliğini korumak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Artık profil fotoğraflarının ekran görüntüsü alınması engellenecek.

WhatsApp'ın iPhone cihazlar için yayınlanan beta sürümünde, diğer kişilerin profil fotoğraflarının ekran görüntülerinin alınmasını yasaklayan alışılmadık bir özellik keşfedildi.

Bu özellik, daha önce Android'de test edilmiş ve şimdi iOS'ta 24.10.10.70 numaralı beta sürümünde kullanıma sunulmuş durumda. Ancak, yeni özelliğin WhatsApp'ın Android ve iOS kararlı sürümleri için ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.

Bir kullanıcının profil fotoğrafını ekran görüntüsü almaya çalıştığında, WhatsApp'ta kullanıcının gizliliğini korumak için bunun mümkün olmadığına dair bir uyarı görecek. Bu özellik, ek bir koruma katmanı sağlayacak ve kullanıcıların profil fotoğraflarını sahibinin bilgisi veya izni olmadan kaydetmesini engelleyecek.