Dünya'nın dönüşü potansiyel bir enerji kaynağıdır, ancak bu enerjinin pratik kullanımı için teknik ve mali açıdan birçok zorluk vardır.

Dünya'nın dönüşü, yüzeydeki cisimleri, özellikle de su ve atmosferi, hareket ettirir ve kinetik enerji oluşturur. Bu enerji, hidroelektrik santrallerinde olduğu gibi, rüzgar türbinlerinde veya gel-git santrallerinde de kullanılabilir.

Ancak, Dünya'nın dönüşünden kaynaklanan enerjinin kullanımı için yüzey hızının yüksek olması gerekir. Bu nedenle, pratik olarak, bu enerjinin kullanımı için devasa ölçekte tesisler inşa edilmesi gerekebilir ve bu tesislerin inşası ve işletilmesi oldukça maliyetli olabilir.

Dolayısıyla, Dünya'nın dönüşünden kaynaklanan enerjinin pratik kullanımı için halen teknik ve mali açıdan birçok zorluk bulunmaktadır.