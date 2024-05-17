Ev ararken cebinizdeki paradan olmayın

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Konut arayan vatandaşlar için ilan platformlarında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar ve sahte ilan tehlikesi hakkında detaylı bilgiler:

Sahte İlanlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. Sahte İlanlar Hâlâ Sorun: Geçtiğimiz yıl online ilan platformlarında kimlik doğrulama uygulaması başlatılmasına rağmen, sahte ilanlar varlığını sürdürüyor. Bu ilanlar, konut satın almak, kiralamak veya günlük kiralama yapmak isteyen vatandaşları mağdur edebiliyor.
2. İlanları Yerinde Görme: Gayrimenkul uzmanları, konut ilanlarına ilişkin her zaman yerinde görme konusunda uyarılarda bulunuyor. İlanın gerçek olup olmadığını anlamanın en güvenilir yolu, taşınmazı yerinde görmek ve mal sahibiyle yüz yüze görüşmek.
3. İlanlarda Fiyat ve Konum Sorunu: Sahte ilanlarda sıkça yanlış fiyatlar ve hatalı harita konumları kullanılabiliyor. İlan veren kişilerin mal sahibi olmadığı durumlarda bile kendilerini mal sahibi gibi tanıttıkları ilanlar mevcut. Bu tür durumlar, ilan platformlarının güvenilirliğini sorgulatıyor.
4. Kapora Dolandırıcılığı: Kiralık ilanlarda kapora dolandırıcılığı riski bulunuyor. Kapora gönderilen taşınmazların aslında kiralanmadığı veya satılmadığı ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle, hiçbir zaman yerinde görmeden veya resmi sözleşme yapmadan kapora ödemesi yapılmamalıdır.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi

1. İki Aşamalı Doğrulama: İlan platformlarında iki aşamalı bir doğrulama sistemi uygulanıyor. İlk aşamada, kişilerin kimlik ve telefon bilgileri doğrulanıyor. İkinci aşamada ise, taşınmazın sahibi tarafından yetkilendirilmiş ve doğrulanmış ilanların yayınlanması planlanıyor. Ancak bu sistem henüz tam anlamıyla hayata geçmiş değil.
2. Yetki Belgeli Emlak İşletmeleri: Emlak işletmelerinin yetki belgelerinin doğrulanması süreci önemli bir adım olarak görülüyor. Bu belgeler, emlak işletmelerinin güvenilirliğini artırarak sahte ilanların önüne geçilmesine yardımcı olabilir.

Sosyal Medya İlanları

1. Sosyal Medya İlanlarının Denetlenmesi: Sosyal medya üzerinden yapılan ilan paylaşımlarının denetlenmesi gerektiği belirtiliyor. Sosyal medya platformlarında da emlak işletmelerinin yetki belgesi numarasını yayınlama zorunluluğu getirilmeli.
2. Yüz Yüze Görüşme: Sosyal medya üzerinden yapılan emlak işlemlerinde de taşınmazı yerinde görmek ve mal sahibiyle yüz yüze görüşmek önemli.

Vatandaşların Yapması Gerekenler

  1. Yerinde Görme: İlanı görmeden, taşınmazı ziyaret etmeden hiçbir ödeme yapmayın.
  2. Yetki Belgeli Emlakçılar: Emlak işletmesinin yetki belgesini doğrulayın.
  3. Güvenilir Platformlar: Güvenilir ve doğrulama süreçleri olan ilan platformlarını tercih edin.
  4. Sosyal Medya İlanlarına Dikkat: Sosyal medya ilanlarını dikkatle inceleyin ve doğrulama yapmadan ödeme yapmayın.
  5. Kapora Ödemeleri: Kapora gibi ön ödemeler yapmaktan kaçının. Eğer yapmak zorundaysanız, mutlaka resmi bir sözleşme yapın ve ödemenizi belgelerle kanıtlayın.
Bu adımlar, konut arayışında olan vatandaşların sahte ilanlar ve dolandırıcılık girişimlerinden korunmalarına yardımcı olacaktır.
 
 
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