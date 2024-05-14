e-Devlet'te Gizli Mirasınızı Öğrenin!

Bilmeden mirasınıza konmuş olabilirsiniz! Artık e-Devlet üzerinden gizli mirasınızın olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Birçoğumuzun farkında olmadığı bir gerçek var: Belki de sizin adınıza miras kalmış olabilir! e-Devlet üzerinden mirasınızı takip etmek ve sorgulamak artık mümkün. WebTapu özelliği sayesinde miras kalan veya haberiniz olmayan mülkleriniz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Vefat eden akrabalarınızdan size miras kalan mülklerden haberdar olmadığınız durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda kaybolan hakların önüne geçmek için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü harekete geçti. Artık WebTapu üzerinden mirasçı olunan taşınmazları kolayca sorgulayabilirsiniz.

Bu sistem, tapu sistemlerinin dijitalleşmesi kapsamında 2022 yılında hizmete sunulmuştur. Vatandaşlar, internet üzerinden birkaç tıklamayla miras kaldıklarını bilmedikleri taşınmazları öğrenebilmektedirler. Bu sayede miras haklarının korunması ve kaybolan hakların geri kazanılması da kolaylaşmaktadır.

WebTapu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Öncelikle, e-Devlet üzerinden "Nüfus Kayıt Örneği" sorgulama hizmetiyle, size miras bırakıp bırakmadığını öğrenmek istediğiniz üst soyunuzun T.C. kimlik numaralarını edinmelisiniz. Bu bilgiyi "nüfus aile" seçeneği altında bulabilirsiniz. Ardından, WebTapu sistemine girerek "Mirasçısı olduğum taşınmazlar" sorgulama sekmesine ulaşabilirsiniz. Bu adımda, üst soyunuzun T.C. kimlik numarasını girmeniz yeterli olacaktır.

Bu şekilde, ebeveynlerinizden size miras kalan bir mülk olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Özellikle 50 yaş üzeri bireylerin aile mirasından kalan bir taşınmazı devralma olasılığı daha yüksektir. Sistem ilk açıldığında yoğunluk sebebiyle çökmüştü ancak şu anda sorunsuz bir şekilde erişim sağlanabilmektedir.

Miras mülkü olduğunda, paylaşımlı mülkiyete tabi olan taşınmazın devir işlemleri tamamlandıktan sonra ortaklığın sona erdirilmesi (izale-i şuyu) davası veya alternatif yöntemlerle satılması mümkün olmaktadır.