Isparta'da Dolandırıcılık Operasyonu



Dolandırıcılık Operasyonu: 1,8 Milyon TL Dolandırıldı!

Isparta Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran bir vatandaş, sosyal medya platformunda gördüğü yatırım reklamıyla dolandırıldı. Reklamda belirtilen telefon numarasıyla iletişime geçerek internet sitesi aracılığıyla yatırım yapacağı vaadiyle yaklaşık 1,8 milyon TL gönderdiğini beyan etti. Ancak sonrasında dolandırıldığını fark eden vatandaş, davacı ve şikayetçi oldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şirket sahipleri, şirket açtıranlar, hat sahipleri ve aracılık edenler tespit edildi. İstanbul, Edirne ve Kayseri illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla (10) şüpheli gözaltına alındı.

10 Mayıs 2024 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda mahkemeye sevk edilen şüphelilerden (6)'sı tutuklandı, (2) şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, (2) kişi ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.

Vatandaşların resmi kaynaklar dışında herhangi bir şahıs veya sosyal medya hesaplarına itibar etmemesi önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.