Emekliler için Maaş Ödeme Takvimi Güncellendi

SGK, emekli vatandaşlar için yeni bir maaş ödeme takvimi belirledi. Özellikle 19 Mayıs gibi resmi tatillerin olduğu zamanlarda maaşların ne zaman yatırılacağına dair belirsizlik yaşayan emekliler için bu düzenleme oldukça önemli.

Yeni düzenleme ile emekli maaşlarının belirlenen günlerde hesaplara yatırılması sağlanacak ve emekliler finansal planlamalarını buna göre yapabilecekler. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklileri artık e-Devlet üzerinden maaş ödeme günlerini kolayca sorgulayabilecekler.

Mayıs ayı için belirlenen ödeme günleri ise şu şekilde:

SSK (4A) Emeklileri için: Son rakamı 9 olanlar için: 17 Mayıs Son rakamı 7 olanlar için: 18 Mayıs Son rakamı 5 olanlar için: 19 Mayıs Son rakamı 3 olanlar için: 20 Mayıs Son rakamı 1 olanlar için: 21 Mayıs Son rakamı 8 olanlar için: 22 Mayıs Son rakamı 6 olanlar için: 23 Mayıs Son rakamı 4 olanlar için: 24 Mayıs Son rakamı 2 olanlar için: 25 Mayıs Son rakamı 0 olanlar için: 26 Mayıs

Bağ-Kur (4B) Emeklileri için: Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar için: 25 Mayıs Son rakamı 3 ve 1 olanlar için: 26 Mayıs Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar için: 27 Mayıs Son rakamı 2 ve 0 olanlar için: 28 Mayıs



Bu yeni düzenleme ile emekliler, maaşlarını belirlenen tarihlerde hesaplarında görebilecekler ve finansal planlamalarını buna göre yapabilecekler. SGK'nın resmi web sitesi ve kamu duyuruları üzerinden ayrıntılı bilgilere erişilebilecek.