Milyonlarca Memur ve Emeklinin Gözü Zam Oranına Çevrildi

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı temmuzun ilk haftasında netleşecek zam oranlarına çevrildi. Bugün açıklanan mayıs ayı piyasa anketi, beklentilerdeki değişikliği ortaya koydu.

Mayıs ayı için aylık enflasyon beklentisi yukarı yönlü güncellenirken, yıllık enflasyon beklentisi geriledi. Peki, haziran ayında enflasyonun kaça yükselmesi bekleniyor? İşte memur ve emeklinin zam oranı için muhtemel oranlar...

Enflasyon Beklentileri:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 3 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,04'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 44,16'dan yüzde 43,64'e geriledi.

Nisan ayında enflasyon yüzde 3,18 olarak gerçekleşmişti. Bu verilere göre, 6 aylık enflasyon yüzde 25'e yaklaşacak.

Zam Oranları:

NTV'nin haberine göre, beklenti anketindeki tahminler baz alındığında, enflasyon mayısta yüzde 3,04, haziranda yüzde 2,56 olacak. Bu verilere göre, 6 aylık enflasyon yüzde 25'e yaklaşacak.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayında toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözlemeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

En Düşük Maaşlar:

En düşük emekli maaşı, ocak ayında kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşının 10 bin liraya denkleştirilmesiyle 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. En düşük memur emekli maaşı ise zam oranına göre 16 bin liranın üzerine çıkacak.

Bayram İkramiyesi:

Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 16 Haziran Pazar günü, emeklilere ve aylık alanlara bayram ikramiyesi ödenecek. Emekli olmak isteyenlerin 31 Mayıs Cuma gece saat 00:00'a kadar SGK'dan aylık talep etmeleri gerekiyor.

Bayram ikramiyesi, emekliler ve maluller için 3 bin lira olarak belirlendi. Dul ve yetim aylığı alanlar ise ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi alacaklar.

Emekli ve aylık alanlar dışındaki kişiler de bayram ikramiyesi alabilirler ancak tutarları farklılık gösterebilir.