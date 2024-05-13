Emeklilik Hesabı Yapanlar İçin Bayram İkramiyesi Detayları ve Banka Promosyonları

16 Haziran Pazar günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. Emekli olmaya yeni hak kazananlar için bayram ikramiyesi alabilmek için son başvuru tarihi 31 Mayıs Cuma gece saat 00:00. Özellikle SGK'dan aylık alacak kişilerin dikkat etmesi gerekiyor. Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ay itibarıyla SGK'dan gelir veya aylık almaları gerekiyor. Bu nedenle, ilk kez emekli olarak bayram ikramiyesi almak isteyenlerin bu ay içerisinde SGK'dan aylık talebinde bulunmaları önemli.

Ayrıca, emeklilere bayram ikramiyesi yanında banka promosyonları da gündemde. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İşbankası, Garanti BBVA, Denizbank ve Akbank gibi birçok bankanın promosyon tutarları ve koşulları bulunuyor. Emekliler, banka promosyonları için e-devlet veya banka şubeleri üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

Emeklilik sürecinde dikkatli olmak ve ödemeleri zamanında yapmak, hem bayram ikramiyesi almayı sağlayacak hem de banka promosyonlarından faydalanma şansını artıracaktır.