SGK'nın Yeni Düzenlemesi: Sahte Engellilik Durumlarına Karşı Önlem Alınıyor

SGK, sahte engellilik durumlarına karşı önlem almak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda, geçmişte sahte engellilik durumunu kullanan ve farklı işlerde çalışan kişilerin tespit edilerek emekli aylıkları kesilecek ve ödenen aylıkların tamamı faiziyle geri alınacak.

Özellikle 2008 öncesinde sigorta girişleri olan emekliler, SSK ve BAĞ-KUR statülerinde çalışmaya devam edebiliyor. Ancak bu kişilerin çalışırken malûllük aylığı alması gerektiğinde, çalışmaları yasaklanmıştır. Malûllük aylığı alanların, herhangi bir işte çalışmaları durumunda aylıkları kesilir ve ödenmiş olan aylıklar faiziyle geri alınır.

Yargıtay'ın bir dosyasında öne çıkan bir vakada, malûllük aylığı alan bir kişinin kısa süreli bir televizyon yapımında çalıştığı tespit edilmiş ve bu durum üzerine aylığı kesilerek ödenen miktarın faiziyle geri alınması için icra takibi başlatılmıştır.

Ancak dikkate değer bir nokta da şudur: Engelli vergi indiriminden faydalanan ve erken emekli olanlar, yaş sınırlaması olmaksızın çalışmaya devam edebilirler. Ancak, 2008 sonrasında sigortalı çalışmaya başlayanlar emekli aylığı aldıkları süre boyunca herhangi bir işte çalışamazlar.

SGK'nın bu adımı, sahte engellilik durumlarını önlemek ve emekli aylıklarının adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla atılmış önemli bir adımdır. Bu düzenleme ile birlikte, emeklilik haklarını suiistimal eden kişilere karşı caydırıcı tedbirler alınmış olacaktır.