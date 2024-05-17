Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurusuna göre:

Risk Priminde Azalma: CDS oranı, risk primini gösteren bir gösterge olarak değerlendirilir. Geçen yılın mayıs ayına kıyasla, CDS oranı 435 baz puan azalarak 268 baz puana geriledi. Bu, 2020 yılı şubat ayından sonra görülen en düşük seviyedir. Ekonomi Programının Etkisi: Bakan Şimşek, ekonomi programının etkili olduğunu ve finansal göstergelerin iyileştiğini belirtti. Kur Korumalı Mevduat Stokunda Azalma: 2023 yılı ağustos ayından itibaren kesintisiz olarak azalan Kur Korumalı Mevduat stoku, %36 oranında azaldı ve nominal düşüş 1,2 trilyon TL'ye ulaştı. Bu dönemde, Türk Lirası mevduatlarının toplam içindeki payı ise 14 puan arttı. Merkez Bankası Rezervlerinde Artış: Merkez Bankası brüt rezervleri 134,4 milyar dolara ulaştı. Ayrıca, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk ayda 42 milyar dolarlık bir iyileşme yaşandı.

Bakan Şimşek, bu olumlu gelişmelerin programlarının sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrarın, enflasyonun düşürülmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Bu duyuru, ekonominin istikrarı ve güvenin artması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.