FETÖ/PDY Operasyonu: Firari Şahıs Yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan, adli makamlarca '7 yıl 6 ay' hapis cezası ile aranan ve üniversiteden ihraç edilen fakülte sekreteri A.Ş., Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü başarılı çalışmalar neticesinde yakalanmıştır.17 Mayıs 2024 tarihinde yakalanarak gözaltına alınan A.Ş., adliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.