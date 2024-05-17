Yurt dışından telefon getirenler için yeni düzenlemeler:

Sınırlamalar: Yurt dışından getirilen telefonlara artık sınırlamalar getirildi. Gümrük vergisi ödenmiş olsa bile, artık ikinci bir telefon getirilmesine izin verilmeyecek. Ek Vergi: Yolcuların birden fazla cep telefonunu beraberlerinde getirmesi durumunda, ek gümrük vergisi ödeyerek ülkeye giriş yapmaları yasaklandı. El Koyma: Yeni düzenlemeyle, gümrükte ikinci bir telefonla yakalanan yolcunun telefonuna el konulacak. Telefon, yolcu tekrar yurtdışına çıktığında iade edilecek. Depolama Süresi: Telefonlarına el konulan yolcuların cep telefonları, gümrük depolarında 3 ay boyunca bekletilebilecek. 180 Gün Kullanım İmkanı: Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için getirilen telefonlar için ise 180 gün boyunca kullanım imkanı sağlanacak. Bu düzenleme 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, yurt dışından getirilen telefonlara ilişkin sınırlamaların ve denetimlerin artırılması amaçlanıyor. Bu önlemler, gümrük vergisi ödenmemiş veya kaçak olarak getirilen telefonların önlenmesini hedefliyor ve vergi adaletini sağlamayı amaçlıyor.