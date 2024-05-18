Isparta'da Dolandırıcılık Vakasında Hızlı Müdahale

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Vakasında Hızlı Müdahale: Mağdurun Parası Kurtarıldı

14 Mayıs 2024 tarihinde, Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne başvuran A.Ü. isimli vatandaş, sahibinden.com internet sitesinde gördüğü araç ilanı üzerine Kocaeli’den Isparta’ya gelerek, araç sahibi olduğunu düşündüğü kişiyle iletişime geçti. A.Ü., aracın alım bedeli olarak telefonda görüştüğü şüphelinin hesabına 883.000 TL yatırdıktan sonra, bu kişinin aracın gerçek sahibi olmadığını fark ederek dolandırıldığını anladı ve durumu yetkililere bildirdi.

Olayın ardından hızla harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilgili kripto şirketi yetkilileriyle irtibata geçerek, mağdurun hesabından transfer edilen 883.000 TL’nin tamamına bloke konulmasını sağladı. Bu sayede vatandaşın mağduriyeti önlendi. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmış olup, şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek amacıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.