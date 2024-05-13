Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi Yarın Açıklanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın kamuoyuyla paylaşılacak olan tasarruf ve verimlilik paketinin detaylarını duyurdu. Paket, kamuda tasarruf ve verimlilik olmak üzere iki ana başlık altında toplanacak ve bir takip sistemiyle desteklenecek. Kamuda tasarruf sağlayamayan veya çaba göstermeyenlere yaptırımlar uygulanacak. Harcamaların yüzde 10 oranında kesintiye uğraması planlanıyor ve tüm harcamalar detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacak. Tasarruf paketiyle yılın ikinci yarısında 100 milyar liradan fazla tasarruf edilmesi hedefleniyor. Kurallara uyulmaması durumunda kamu yöneticilerine idari yaptırımlar uygulanacak. Verimlilik paketi için ise yasal düzenlemelerin yapılması öngörülüyor, bu adımların kamu harcamalarının daha şeffaf bir şekilde yönetilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Detaylar yarınki açıklamada netleşecek.