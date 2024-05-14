Egzoz Muayenesi İçin Yapılmayanlara Ciddi Cezalar!

Aracınız için egzoz muayenesini yaptırmamak artık ciddi cezalara neden olabilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin duyurduğu flaş karar ile Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile egzoz muayenesi denetimi tüm illerde hayata geçirildi.

Bu sisteme göre, egzoz muayenesi yaptırmayan araç sahiplerine ciddi idari yaptırımlar uygulanıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 milyon araca ceza kesildi.

Egzoz Muayenesi Yaptırmayanlar Dikkat!

EGEDES sistemi ile trafikten kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araçlar bu sistemle tespit edilerek cezalandırılıyor.

Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahipleri için uygulanan ceza miktarı oldukça yüksek. 2024 yılı için bu ceza 9 bin 943 TL olarak belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hasan Ege'nin açıklamalarına göre, plaka tanıma cihazları ile araç plakaları okunarak egzoz emisyon ölçümü bulunmayan araçlara idari yaptırım uygulanıyor.

Araç sahipleri için egzoz muayenesinin önemi vurgulanırken, egzoz emisyon ölçümlerinin yapılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi isteniyor. Ölçüm sürelerinin e-Devlet üzerinden takip edilmesi de tavsiye ediliyor.

Sonuç olarak:

Egzoz muayenesini ihmal etmek artık ciddi maddi cezalara neden olabilir. Araç sahiplerinin egzoz emisyon ölçümlerini düzenli olarak yaptırmaları ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri önem taşımaktadır. Bu sayede trafikten kaynaklı hava kirliliği önlenerek daha temiz bir çevre sağlanabilir.