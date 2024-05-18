Sürücüler İçin Müjdeli Haber: Trafik Cezaları İptal Ediliyor!

Trafik cezaları sürücülerin sıkça karşılaştığı durumlar arasında yer alıyor. Ancak bazı durumlarda haksız yere cezalar kesilebiliyor. İşte bu gibi durumlarda trafik cezalarının iptal edilebileceği bazı durumlar:

1. Hız Sınırı Levhası Bulunmaması Durumunda: Eğer yolda hız sınırı levhası bulunmuyorsa ve hız sınırı ihlali nedeniyle ceza kesildiyse, bu cezayı iptal ettirebilirsiniz. Radar veya hız sınırı olduğunu gösteren herhangi bir levha olmaması durumunda, hız sınırı ihlali nedeniyle ceza kesilemez. Bu durumda, "gizli radar" uygulaması olarak bilinen cezaları iptal ettirebilirsiniz.

2. Acil Durumlarda: Acil bir durum nedeniyle hız sınırını aşmanız ve ceza yazılması halinde de bu ceza iptal edilebilir. Acil bir durumunuz olduğunda, geçiş üstünlüğünüz olduğu kabul edilir. Örneğin, acil hasta taşıyan bir araçtaysanız, trafik cezaları iptal edilebilir.

Cezayı Nasıl İptal Ettirebilirim?

Trafik cezası aldığınızda, durumu anlatan bir dilekçe yazarak sulh ceza hakimliğine başvurabilirsiniz. Dilekçede ödediğiniz ceza miktarının iadesi için itirazda bulunabilirsiniz. Ancak bu süreçte kanıt sunmanız gerekebilir, bu nedenle olayı destekleyen herhangi bir belgeyi dilekçenize eklemeniz önemlidir.

Trafik cezalarının iptal edilmesi için yukarıda belirtilen durumlar gibi bazı özel şartlar gereklidir. Ancak haklı olduğunuzu düşünüyorsanız, bu süreçleri takip ederek hakkınızı arayabilirsiniz.