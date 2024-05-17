Emeklilere Çifte Bayram Sürprizi! İkramiyeler O Tarihte Hesaplara Yatacak

Bayram öncesi emeklilerin yüzünü güldüren haber geldi. Milyonlarca emekliye Kurban Bayramı öncesinde çift ikramiye müjdesi verildi. Bu ikramiyeler, emeklilerin bayram alışverişlerini daha rahat yapmalarını sağlayacak.

Bayram İkramiyeleri Güncellendi

2024 yılı emekli bayram ikramiyeleri Cumhurbaşkanı kararı ile güncellenerek 3.000 TL'ye yükseltildi. Bu düzenleme ile birlikte emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramları için toplamda 6.000 TL ikramiye alacak. 4A, 4B ve 4C emeklilerine Kurban Bayramı dolayısıyla çifte ikramiye verilecek.

Ödeme Tarihleri ve Detaylar

Kurban Bayramı öncesinde emeklilere yapılacak olan 3.000 TL ikramiye ödemesi, bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatırılacak. Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran'da kutlanacak ve ikramiyelerin 5-10 Haziran tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor.

Ek İkramiye Desteği

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, seçim döneminde verdiği "İhtiyaç sahibi emeklilere 5 bin lira ikramiye" sözünü tutarak, Kurban Bayramı için 5.000 TL ikramiyenin belediye tarafından dağıtılacağını açıkladı. İhtiyaç sahibi emekliler, belediyeye başvurarak bu ek ikramiyeden faydalanabilecekler.

Başkan Aydar, yaptığı açıklamada zor zamanların hep birlikte aşılacağını belirterek, "Kurban Bayramı'nda seçim döneminde söz verdiğim gibi ihtiyaç sahibi emeklilerimize herhangi bir mazeret üretmeksizin şartlarımızı zorlayarak 5 bin lira ikramiyeleri dağıtacağız. Müracaatlar geldiğinde kılı kırk yararak ihtiyaç sahibi emeklilerimizi belirleyeceğiz. Bu tespitlerde tek kriter 'ihtiyaç sahibi' olmalarıdır. Sözüm sözdür. Ne söz verdiysek sağlam ve emin adımlarla hepsini yerine getirmeye devam ediyoruz," dedi.

Bu gelişmelerle birlikte emekliler, Haziran ayında hesaplarına yatacak olan ikramiyelerle bayram masraflarını daha kolay karşılayabilecekler. Bayram öncesi yapılan bu ödemeler, emeklilerin yüzünü güldürecek ve ekonomik olarak rahatlamalarını sağlayacak.