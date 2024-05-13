İstifa Edenler Kıdem Tazminatının Tamamını Alacak

Devlet, kadınların iş hayatında daha aktif olmalarını teşvik etmek amacıyla çeşitli haklar tanıyor. Son düzenlemelerle, çalışan annelerin iş hayatında var olmaları ve annelik görevlerini yerine getirmeleri kolaylaştırılıyor. Bu desteklerden biri de istifa eden kadınlara kıdem tazminatı hakkı tanınması.

Yeni evlenen kadın işçilere kıdem tazminatı hakkı veriliyor. İşçi, evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabiliyor. Bu düzenleme, istifa eden kadınların kıdem tazminatlarını tam olarak almalarını sağlıyor.

Kadın çalışanlara sağlanan diğer destekler arasında doğum izni, emzirme ödeneği, ev kadınlarına prim desteği, gece çalışma zorunluluğunun olmaması, doğum ve rapor parası, süt izni, çocuk parası ve doğum borçlanması ile erken emeklilik gibi imkanlar bulunuyor. Bu destekler, kadınların iş hayatında ve annelik rollerini yerine getirirken daha güvende ve rahat olmalarını sağlıyor.