Mevduat Faizlerinde Yaşanan Değişimler ve Beklentiler

Bir süre önce yüksek mevduat faiz oranları gören vatandaşlar, parasını bankalara yatırmıştı. Ancak son zamanlarda mevduat faizlerinde düşüş yaşanmaya başladı.

Merkez Bankası'nın politika faizini yükseltmesi ve TL mevduatını destekleyici önlemler almasıyla birlikte mevduat faizleri hızla artmıştı. Ancak son dönemde TL mevduat gelirlerine uygulanan stopaj oranlarının artırılmasıyla birlikte faizlerde bir geri çekilme yaşandı.

Şu anda piyasada ağırlıklı olarak yüzde 54-55 aralığında faizler görülüyor. Bu düşüşe rağmen, 1 milyon TL'nin aylık getirisi hala dikkat çekici seviyelerde.

Önümüzdeki dönemde faizlerde daha fazla artış beklenmiyor. Yılın üçüncü çeyreğinden itibaren faiz indirimlerinden bahsedilmeye başlanabilir. Ancak önümüzdeki 3-4 ay boyunca faizlerin bu seviyelerde kalmaya devam etmesi öngörülüyor.

Bankaların belirli dönemlerde yapacakları kampanyalar ve hoş geldin faizlerini bir istisna olarak değerlendirmek mümkün. Ancak genel olarak, mevduat faizlerinde daha fazla artış beklenmiyor. Ekim ayından itibaren ise faizlerde düşüş beklentisi hakim.