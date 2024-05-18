81 ilde geçerli olmak üzere denetimler başladı

Ticaret Bakanlığı'nın 81 ilde kafe ve restoranlarda başlattığı denetimler kapsamında, işletmelerin menülerinde Türk Lirası (TL) ibaresi bulundurup bulundurmadığı kontrol ediliyor. Bu denetimler sonucunda, menü uygulamasına uymayan işletmelere ciddi para cezaları kesiliyor.

Özellikle Antalya'da sıklaştırılan denetimlerde, menülerde TL ibaresinin olmaması durumunda işletmelere 50 bin TL ceza uygulanıyor. Denetimlerde masalarda ve işletmelerin girişinde fiyatların yazılı olduğu menülerin bulunması zorunlu hale getirilmiş durumda.

Bu kapsamda Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin masalarında menülerin bulunup bulunmadığını ve menülerdeki fiyatların TL cinsinden yazılıp yazılmadığını kontrol ediyor. Turistik işletmelerde özellikle fiyatların TL ve döviz cinsinden yazılmasına dikkat ediliyor. Böylece turistlerden fazla ücret alınmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Denetimlerde tespit edilen eksikliklere göre işletmelere ceza kesiliyor ve eksikliklerin belirli bir süre içinde giderilmesi için zaman veriliyor. Süre sonunda işletmeler tekrar denetleniyor ve eksikliklerin giderilip giderilmediği kontrol ediliyor.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, hizmet verilen her ürünün menüde yer alması gerektiğini vurgulayarak, menü bulunmaması halinde işletmelere para cezası uyguluyor. Bu cezalar, hizmet verilen ürün sayısına göre belirleniyor ve katlanarak artıyor. Bu denetimlerle, işletmelerin yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet göstermeleri ve tüketicilerin doğru bilgiye erişim sağlamaları amaçlanıyor.